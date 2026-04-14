AO VIVO: Atlético de Madrid x Barcelona pela Champions League; acompanhe

Atlético de Madrid x Barcelona: acompanhe em tempo real. Arte GZH

O Atlético de Madrid entra em campo nesta terça-feira (14), às 16h, para enfrentar o Barcelona pela partida de volta das quartas da Champions League. O jogo ocorre no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri.

Na ida, no Camp Nou, o Atleti venceu por 2 a 0, e pode até perder por um gol de diferença que se classifica para a semifinal. O Barça precisa de dois gols de diferença para levar à prorrogação.

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