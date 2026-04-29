Atlético de Madrid e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira (29) pela partida de ida da semifinal da Champions League. O jogo ocorre às 16h, no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri.
Escalações para Atlético de Madrid x Arsenal
Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Le Normand e Ruggeri; Simeone, Koke, Johnny e Baena; Sorloth e Álvarez. Técnico: Diego Simeone
Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié;Zubimendi, Odegaard e Rice; Madueke, Eze e Gyokeres. Técnico: Mikel Arteta
Onde assistir a Atlético de Madrid x Arsenal
A partida será transmitida ao vivo na TNT e na HBO Max.
