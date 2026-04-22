Atlético de Madrid tem Almada expulso e perde (3-2) na visita ao Elche

O Atlético de Madrid foi derrotado por 3 a 2 pelo Elche nesta quarta-feira (22), pela 33ª rodada da LaLiga, numa partida na qual a equipe da capital jogou durante uma hora com um jogador a menos.
O Atleti abriu o placar com um gol do argentino Nico González (10'), mas o austríaco David Affengruber empatou o jogo pouco depois (18') antes de sofrer um pênalti e provocar a expulsão do também argentino Thiago Almada.
O atacante português André Silva converteu a penalidade (33'), e Nico González respondeu com mais um gol seu (35'), mas no segundo tempo (75') Silva marcou novamente para fechar o placar em 3 a 2.
A apenas uma semana de enfrentar o Arsenal no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões, Simeone escalou uma equipe repleta de mudanças em Elche, com o retorno de Jan Oblak ao gol.
Os 'rojiblancos' optaram por atacar com velocidade contra o Elche, equipe que, após o intervalo, soube aproveitar sua vantagem numérica para atacar um adversário que havia se fechado na defesa.
A vitória permite que o Elche saia da zona de rebaixamento, posição para a qual o Alavés caiu agora, após sua derrota por 2 a 1 para o Real Madrid na terça-feira.
Nico González abriu o placar com uma arrancada em velocidade, finalizando com um chute de dentro da área (10'), mas Affengruber respondeu cabeceando para o gol um cruzamento alçado na área, quando Oblak saía de sua meta (18').
O austríaco sofreu falta dentro da área cometida por Almada, lance que resultou no pênalti e na expulsão do argentino.
O português André da Silva converteu a penalidade aos 33 minutos. Porém, apenas dois minutos depois, Nico González marcou novamente.
O argentino do Atlético dominou a bola na linha de fundo, superou o goleiro Matías Dituro e cabeceou para o fundo da rede (33').
Effengruber afastou a bola, levando à intervenção do VAR, que confirmou duas coisas: que a bola não havia saído pela linha de fundo e que, de fato, havia cruzado a linha do gol.
No segundo tempo, o Atlético se dedicou a se defender diante de um Elche implacável, que acabou colhendo os frutos a quinze minutos do fim, quando André da Silva marcou seu segundo gol na partida (75').
O Atlético sofreu assim mais uma derrota, poucos dias depois de perder a Copa do Rei nos pênaltis para a Real Sociedad, no sábado.
--- Jogos da 33ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília)
Terça-feira, 21 de abril
Mallorca - Valencia 1 - 1
Athletic Bilbao - Osasuna 1 - 0
Girona - Betis 2 - 3
Real Madrid - Alavés 2 - 1
Quarta-feira, 22 de abril
Elche - Atlético de Madrid 3 - 2
Real Sociedad - Getafe 0 - 1
(16h30) Barcelona - Celta Vigo
Quinta-feira, 23 de abril
(14h00) Levante - Sevilla
(15h00) Rayo Vallecano - Espanyol
(16h30) Real Oviedo - Villarreal
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. Barcelona 79 31 26 1 4 84 30 54
2. Real Madrid 73 32 23 4 5 67 30 37
3. Villarreal 61 31 19 4 8 56 36 20
4. Atlético de Madrid 57 32 17 6 9 53 35 18
5. Betis 49 32 12 13 7 48 40 8
6. Getafe 44 32 13 5 14 28 32 -4
7. Celta Vigo 44 31 11 11 9 44 40 4
8. Real Sociedad 42 32 11 9 12 49 49 0
9. Athletic Bilbao 41 32 12 5 15 34 45 -11
10. Osasuna 39 32 10 9 13 37 39 -2
11. Girona 38 32 9 11 12 35 48 -13
12. Espanyol 38 31 10 8 13 37 48 -11
13. Valencia 36 32 9 9 14 35 47 -12
14. Mallorca 35 32 9 8 15 40 49 -9
15. Elche 35 32 8 11 13 42 49 -7
16. Rayo Vallecano 35 31 8 11 12 29 38 -9
17. Sevilla 34 31 9 7 15 39 51 -12
18. Alavés 33 32 8 9 15 36 48 -12
19. Levante 29 31 7 8 16 35 50 -15
20. Real Oviedo 27 31 6 9 16 24 48 -24
* AFP