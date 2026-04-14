Atlético de Madrid supera Barcelona no agregado e vai à semifinal da Champions

Disciplina e efetividade são as palavras que descrevem a classificação do Atlético de Madrid para a semifinal da Champions League. Jogando no Estádio Riyadh Air Metropolitano, o clube da capital espanhola levou a melhor no confronto contra o Barcelona, mesmo com derrota por 2 a 1, nesta terça-feira (14).
Os gols de Lamine Yamal e Ferran Torres até seriam suficiente para levar o duelo à prorrogação, pois igualaria o 2 a 0 do Atleti na partida de ida. No entanto, Ademola Lookman marcou o gol que selou a classificação. O adversário na semifinal será o ganhador de Arsenal x Sporting.
Se foi preparada alguma retranca por parte do Atlético, o Barça tratou de furá-la com poucos minutos. Antes dos primeiros 60 segundos, Yamal já tinha criado uma grande oportunidade, mas parou em Muso.
No entanto, aos quatro minutos, o Atleti errou na saída de bola, Dani Olmo deu passe na medida para o jovem craque tirar do goleiro e abrir o placar.
O gol deu mais tranquilidade ao Barcelona e fez o time mandante sair mais de trás. Porém, aos 23 minutos Ferran Torres recebeu passe na área e bateu cruzado, no alto e sem chance para Muso. O terceiro quase saiu na sequência. Yamal cruzou na medida para Fermín López cabecear, mas o goleiro fez uma ótima defesa.
O lance seguiu e o meia-atacante do Barcelona teve uma forte lesão ao chocar o rosto com a chuteira de Muso.
O estádio sentiu o momento e tudo indicava que o Barcelona viria por mais. Porém, Lookman reacendeu a chama do Atlético de Madrid. Llorente foi lançado pelo lado direito e cruzou rasteiro para o atacante chegar finalizando e diminuir a desvantagem no placar.
Indisciplina volta a prejudicar o Barcelona
O Barça começou o segundo tempo da mesma forma que no início do jogo: correndo atrás do placar. Aos 10 minutos, a bola ficou viva na área e sobrou para Torres finalizar e marcar. Contudo, o atacante do Barcelona estava impedido.
A pressão seguiu por parte dos visitantes, mas a retranca do Atleti encaixou. Buscando contra-ataques, a equipe mandante assustou em alguns momentos. O principal lance, porém, não foi finalização, e sim uma expulsão.
Sorloth foi lançado com liberdade e ia sair na cara do gol. No entanto, Eric Garcia fez a falta e foi expulso após revisão do VAR. Foi o segundo jovem atleta do Barça que recebeu cartão vermelho no confronto, já que Cubarsí foi expulso no primeiro tempo da ida.
Com um a menos, o Barcelona foi para cima, na base do desespero. Isso abriu espaços para o Atléti, que quase matou o confronto. Faltando dois minutos para o fim, o zagueiro Ronaldo Araújo teve a grande chance, de cabeça, mas a bola subiu demais.
