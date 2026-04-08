Atlético de Madrid segura pressão do Barcelona e vence jogo de ida das quartas da Champions

Julian Álvarez fez golaço de falta. JOSEP LAGO / AFP

O favoritismo não se concretizou no Camp Nou nesta quarta-feira (8). Pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League, o Atlético de Madrid venceu o Barcelona por 2 a 0, com gols Julian Álvarez e Sorloth.

A equipe mandante criou mais, porém, por um erro infantil de Paul Cubarsí, o cenário do confronto mudou. O zagueiro de 19 anos foi expulso antes do intervalo e prejudicou o plano de jogo da equipe Blaugrana.

Na partida da volta, em Madri, na próxima terça-feira (14), o Atleti pode até perder por um gol de diferença que se classifica. O Barcelona precisa de vitória por pelo menos dois gols para levar o duelo à prorrogação, ou triunfo com pelo menos três gols de diferença para avançar de forma direta.

Mudança de cenário antes do intervalo

O primeiro tempo foi de grande domínio do Barcelona, mas o resultado no intervalo foi favorável ao Atlético de Madrid. Um jogador a mais e vantagem de 1 a 0.

O Barça pressionou bastante, com 10 finalizações e exigindo o goleiro Musso a cinco defesas. Marcus Rashford, que substituiu o lesionado Raphinha, foi a principal ameaça dos catalães, com três chutes ao gol.

Mesmo com muita pressão contra, o Atlético de Madrid não deixou de jogar. Na reta final do primeiro tempo, Giuliano Simeone ia sair na cara do gol, mas sofreu falta de Paul Cubarsí, o qual foi expulso pelo árbitro.

Na cobrança da falta, Julian Álvarez finalizou com maestria, por cima da barreira e sem chances para o goleiro Joan García.

Eficiência do Atlético de Madrid

O Barcelona voltou para o segundo tempo buscando o empate, mesmo com um a menos. Rahsford seguiu sendo a principal ameaça, mas sem conseguir superar o goleiro adversário.

O Atlético de Madrid, por outro lado, soube controlar bem a partida e cansou o Barça. Ruggeri foi lançado na ponta esquerda e cruzou na medida para Sorloth finalizar e ampliar. Foi o único chute dos visitantes na segunda etapa.

A desvantagem mexeu com o clima no Camp Nou, mesmo que o Barça ainda tentasse pelo menos descontar o problema. Porém, a defesa do Atlético seguiu levando a melhor nos duelos.