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2 a 0
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Atlético de Madrid segura pressão do Barcelona e vence jogo de ida das quartas da Champions

Mesmo jogando em casa, Barça teve um expulso antes do intervalo e viu o clube adversário aproveitar as poucas chances que teve

Alex Torrealba

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