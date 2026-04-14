Atlético de Madrid resiste ao Barça e avança às semifinais da Champions

Quase uma década depois, o Atlético de Madrid vai jogar uma semifinal da Liga dos Campeões, apesar da derrota por 2 a 1 sofrida nesta terça-feira (14) diante do Barcelona, que terminou a partida com dez jogadores, no jogo de volta das quartas de final do torneio continental.

O Barça conseguiu reverter a desvantagem de 2 a 0 do jogo de ida por meio de Lamine Yamal (4') e Ferrán Torres (24'), mas um gol de Ademola Lookman (31') garantiu a classificação do time madrilenho para a próxima fase.

Na semifinal, o 'Atleti' vai enfrentar o vencedor do confronto entre Arsenal e Sporting, que será disputado na quarta-feira em Londres. O time inglês venceu na ida em Lisboa por 1 a 0.

Os 'rojiblancos' não chegavam às semifinais da Champions League desde 2017, quando foram eliminados pelo Real Madrid, que mais tarde se sagraria campeão do torneio.

Além disso, os jogadores comandados por Simeone receberam uma grande injeção de moral às vésperas da final da Copa do Rei, que disputarão no sábado contra a Real Sociedad.

- Yamal abre placar -

O Atlético de Madrid precisou, mais uma vez, se esforçar ao máximo para garantir a classificação contra um Barcelona para o qual os lampejos de genialidade do jovem Lamine Yamal se mostraram insuficientes.

Apenas quatro minutos de jogo foram suficientes para que ele abrisse o placar no início fulminante do Barça, que buscava reverter o placar agregado.

Yamal aproveitou um erro de Clément Lenglet para invadir a área e vencer o duelo cara a cara com o goleiro Juan Musso (4').

O goleiro argentino já havia feito uma defesa crucial logo no primeiro minuto, evitando o gol do jovem atacante 'azulgrana'.

Yamal voltou a atormentar a defesa adversária, mas seus momentos de genialidade na entrada da área, juntamente com seus passes precisos para os atacantes do Barcelona, não foram suficientes.

O Barça dominou a posse de bola contra um 'Atleti' que se mostrou muito cauteloso na hora de sair para o jogo.

A pressão do Barcelona finalmente rendeu frutos quando Dani Olmo lançou Ferran Torres na entrada da área, que girou e chutou para o fundo da rede, fazendo 2 a 0 (24').

Ferran poderia ter marcado o terceiro gol pouco antes do intervalo, em uma jogada idêntica à anterior, mas desta vez foi interceptado por Musso (41').

- Lookman salva -

O Barça havia conseguido a parte mais difícil - empatar o placar agregado - até que o Atlético respondeu pouco depois.

O francês Antoine Griezmann lançou a bola para Marcos Llorente, que avançou pela direita até a área e cruzou para o outro lado, onde Lookman apareceu para marcar o segundo gol (31').

O Barça voltou do intervalo determinado a reverter a desvantagem, pressionando o Atlético de Madrid em sua própria área. Os 'rojiblancos' mal conseguiram sair do seu próprio campo durante os primeiros 30 minutos do segundo tempo.

O time madrilenho sofreu forte pressão até que veio a expulsão de Eric García, o defensor mais eficiente do Barça até então.

O zagueiro empurrou o atacante norueguês do Atlético, Alexander Sørloth, que avançava sozinho em direção ao gol adversário e o derrubou levando o árbitro a mostrar o cartão vermelho após uma revisão do VAR (79').

O lance lembrou uma jogada do jogo de ida, na qual outro zagueiro do time 'blaugrana', Pau Cubarsí, também foi expulso, resultando em sua suspensão para a partida desta quarta-feira.

Com um jogador a menos, o Barcelona se lançou em desespero ao ataque, pressionando o 'Atleti', que passou os oito minutos de acréscimos simplesmente afastando a bola.

O uruguaio Ronald Araujo teve uma última chance de cabeça à queima-roupa nos descontos, mas não conseguiu acertar o alvo (90'+7).