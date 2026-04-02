Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam no Campeonato Espanhol de olho na Champions

O Atlético de Madrid recebe neste sábado (4) o líder Barcelona pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol, no que será o quarto duelo entre 'colchoneros' e 'culés' nesta temporada, que também terão pela frente o mata-mata de quartas de final da Liga dos Campeões, com ida e volta nos dias 8 e 14 de abril.

O Atlético, que apesar de estar longe da briga pelo título (4º colocado a 16 pontos da liderança), encara o confronto com o moral elevado, depois de eliminar o time catalão na semifinal da Copa do Rei, enquanto o Barça tem a pressão de não poder tropeçar para manter a vantagem de quatro pontos sobre o Real Madrid (2º).

Além disso, o Barcelona não terá o atacante brasileiro Raphinha, artilheiro da equipe, que se lesionou na derrota da Seleção para a França (2 a 1) em amistoso.

Um desfalque significativamente mais importante que as ausências de Johnny Cardoso e Marcos Llorente pelo lado do Atlético.

- Foco em Lamine Yamal e Julián Álvarez -

O zagueiro Marc Pubill e o goleiro Jan Oblak correm contra o tempo para concluir sua recuperação antes do jogo de sábado, mas o técnico Diego Simeone permanece tranquilo quanto a isso, dada a sólida atuação de Juan Musso debaixo das traves nos últimos jogos do Atlético.

Outro ponto de destaque será Julián Álvarez, frequentemente apontado como alvo do Barcelona no mercado, embora o atacante argentino não esteja vivendo sua melhor temporada e tenha marcado apenas dois gols no campeonato desde outubro (oito no total).

Sem esquecer da presença de Lamine Yamal após os cânticos islamofóbicos durante amistoso da seleção espanhola contra o Egito, na última terça-feira.

No passado, incidentes racistas já ocorreram no Estádio Metropolitano (assim como em outros por toda a Espanha), como os que envolveram o atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid.

O Atlético poderá contar mais uma vez com o apoio incondicional de seus torcedores, que carregam o time nos ombros quando jogam em casa.

A equipe perdeu apenas um jogo no campeonato em seu estádio: foi contra o Betis, há quase dois meses (1 a 0).

- Real Madrid visita o Mallorca -

Por outro lado, no entanto, o Campeonato Espanhol deixou de ser um foco de interesse para a torcida 'colchonera', que agora está mais concentrada no confronto contra o Barça pela Champions (cujo jogo de volta será disputado em Madri) e, acima de tudo, na final da Copa do Rei contra a Real Sociedad, no dia 18 de abril.

Para essa decisão no Estádio La Cartuja, em Sevilha, a torcida do Atlético adquiriu os 22.440 ingressos que a Federação Espanhola disponibilizou para o clube madrilenho.

E para os torcedores que não viajarem a Sevilha, o 'Atleti' abrirá o estádio Metropolitano para transmitir o jogo em telões.

Antes enfrentar os 'colchoneros', o Barcelona já saberá o resultado do Real Madrid em sua visita ao Mallorca, time que luta para escapar do rebaixamento.

A 30ª rodada do Campeonato Espanhol começa na sexta-feira com o duelo entre Rayo Vallecano e Elche e terminará na segunda-feira com o Villarreal (3º) visitando o Girona.

Um dos jogadores a serem observados no fim de semana será o belga Largie Ramazani, do Valencia. O atacante de 25 anos, emprestado pelo Leeds, da Premier League, marcou cinco gols em seus últimos nove jogos.

No domingo, contra o Celta de Vigo, o Valencia buscará ampliar sua sequência de três vitórias nos últimos quatro jogos e praticamente garantir sua permanência na primeira divisão.