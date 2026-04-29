Atlético de Madrid e Arsenal empatam (1-1) na ida das semifinais da Champions

Atlético de Madrid e Arsenal empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (29), pela partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões da Uefa, na capital espanhola, deixando tudo em aberto para a volta na próxima semana em Londres.

Um pênalti convertido pelo sueco Viktor Gyökeres no fim do primeiro tempo (44') colocou os 'Gunners' em vantagem, mas outra penalidade, convertida pelo argentino Julián Álvarez (56'), empatou o confronto para os 'colchoneros', mantendo o suspense para o jogo de volta.

Os 'rojiblancos' podem continuar sonhando em alcançar sua primeira final de Liga dos Campeões desde aquela que perderam nos pênaltis para o Real Madrid, em 2016.

A pior notícia para a equipe de Diego Simeone, às vésperas do duelo de volta, foi a lesão de Álvarez, que teve de deixar a partida aos 75 minutos de jogo com dores no tornozelo.

Caso não possa atuar na próxima semana, em Londres, sua ausência representaria um duro golpe para o ataque 'colchonero'.

Em total contraste com o espetacular duelo da terça-feira entre PSG e Bayern de Munique, pela outra semifinal, Arsenal e Atleti protagonizaram um confronto muito mais contido, que só ganhou ritmo no segundo tempo.

Com defesas bem organizadas, as duas equipes buscaram evitar qualquer surpresa no gramado do estádio Metropolitano nesta quarta-feira, especialmente durante os primeiros 45 minutos.

- Gyökeres abre o placar -

O Arsenal dominou a posse de bola, mas seu domínio se mostrou estéril, já que não conseguiu encontrar uma maneira de furar a muralha defensiva erguida pelo Atlético.

Os 'rojiblancos' buscaram suas oportunidades através de contra-ataques, embora sua única chance real tenha vindo de um chute de Julián Álvarez da entrada da área, defendido pelo goleiro David Raya (14').

A partida parecia caminhar para o intervalo empatada até que o zagueiro David Hancko derrubou Gyökeres, cometendo um pênalti que o próprio atacante sueco converteu (44').

O Atlético precisou mudar para o modo ofensivo ao voltar do intervalo, liderado por Antoine Griezmann, que havia aparecido pouco nos primeiros 45 minutos.

A partir do momento em que o francês, jogando sua última partida na Liga dos Campeões como 'rojiblanco' no estádio Metropolitano, assumiu o protagonismo, o Atleti passou por uma transformação completa.

O time pressionou o Arsenal no campo de ataque, deixando os 'Gunners' com dificuldades para sair jogando da sua própria área.

Julián Álvarez deu o recado com uma bela cobrança de falta da entrada da área, em que a bola acertou a rede pelo lado de fora (49').

Pouco depois, o ponta nigeriano Ademola Lookman chutou à queima-roupa e Raya espalmou. Griezmann aproveitou o rebote, mas seu chute, na cara do gol, foi desviado por um defensor (53').

- Julián empata -

Em meio à pressão do time da casa, um toque de mão de Ben White dentro da área resultou em outro pênalti, que foi convertido por Julián Álvarez (56').

Com o placar empatado, o Atlético de Madrid continuou pressionando o Arsenal, que praticamente desapareceu em campo.

As chances surgiram em profusão para os anfitriões, incluindo um chute de Griezmann no travessão (63') e outra tentativa, com Lookman praticamente cara a cara com David Raya em que o goleiro brilhou (74').

O Arsenal conseguiu respirar após as entradas de Gabriel Jesus, Saka e Trossard (65'), auxiliado por uma breve paralisação de alguns minutos para a revisão de um possível pênalti a favor dos 'Gunners', decisão que o árbitro acabou anulando após consultar o VAR.

Naquela que foi praticamente a única chance do time inglês no segundo tempo, Cristhian Mosquera chutou forte, mas Oblak defendeu (86').

Os 'Gunners' conseguiram transformar os minutos finais em uma disputa acirrada, mas o placar permaneceu inalterado.