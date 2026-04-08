Atleti encara Barça no Camp Nou com Griezmann lutando por títulos antes de sua despedida

Dez anos no Atlético - com um hiato de duas temporadas no Barcelona - e o pesar persistente de nunca ter verdadeiramente triunfado com a camisa 'rojiblanca'. Em seus últimos meses como jogador 'colchonero' antes de cruzar o Atlântico, Antoine Griezmann retorna ao Camp Nou nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília) para o jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

A equipe de Diego Simeone, derrotada nas finais de 2014 e 2016, nunca ergueu o troféu da Liga dos Campeões, e o veterano atacante francês, que deve se transferir para o Orlando City, da MLS, ao final da temporada, não conquista um título com o Atlético desde a Liga Europa de 2018 e a subsequente Supercopa da Uefa.

- Final de Copa contra Real Sociedad -

Griezmann deixou o Atlético para se juntar ao Barça em 2019 e passou dois anos na capital catalã antes de retornar ao time de Diego Simeone.

Durante essa breve período em que vestiu a camisa 'blaugrana', Griezmann ficou de fora da conquista do título espanhol pelo Atlético em 2021, um troféu que lhe escapou ao longo de toda a sua carreira.

Em uma fase complicada, com o Barça ainda se recuperando da cruel goleada de 8 a 2 sofrida diante do Bayern nas quartas de final da Liga dos Campeões de 2020, ele não conseguiu encontrar seu espaço em uma equipe que ainda era liderada por Lionel Messi.

Griezmann deseja deixar o Atlético, clube em que é o maior artilheiro de todos os tempos (com 211 gols) tendo conquistado um grande título para somar ao da Copa do Mundo de 2018, que ergueu como um dos destaques da seleção da França.

O primeiro passo rumo a esse objetivo, após o anúncio feito na semana passada de que deixaria o clube, acontece nesta quarta-feira, no Camp Nou, no quinto confronto entre Atlético e Barça nesta temporada.

Orlando lutou para que ele se juntasse ao time antes do final de março, mas Griezmann declarou que permaneceria no Atlético, em grande parte para fazer uma última tentativa de conquistar a Liga dos Campeões, assim como para disputar a final da Copa do Rei especificamente contra a Real Sociedad, o clube onde foi revelado e ascendeu ao estrelato.

O jogador de 35 anos - um dos 'soldados' favoritos de Simeone durante os 14 anos de mandato do treinador, combinava a ética de trabalho exigida pelo argentino com imensa qualidade e talento.

"Griezmann é um inconformista, é incrível a maneira como ele joga", elogiou o técnico do Barça, Hansi Flick, na semana passada.

"Ele parece tão leve... É como se estivesse dançando", acrescentou o alemão.

- "Algo grande" -

Griezmann pode não ter conquistado tantos títulos quanto um jogador de sua estatura merece, mas deixou sua marca como um dos atacantes mais completos do futebol europeu na última década.

"Espero que possamos conquistar algo grandioso", disse o francês após a vitória esmagadora de 5 a 2 sobre o Tottenham, no jogo de ida das oitavas de final, partida na qual marcou o segundo gol de sua equipe.

Griezmann já sabe o que é preciso para desestabilizar o Barça, tendo marcado dois gols nas quartas de final da Champions League de 2016, há quase uma década, ajudando o Atlético a eliminar a equipe catalã que contava com Messi, Luis Suárez e Neymar.

Aquela campanha memorável terminou na final, com lágrimas em Milão após a derrota para o Real Madrid, assim como havia ocorrido dois anos antes, em Lisboa.

- Julián Álvarez, o herdeiro -

Griezmann foi titular na derrota de sábado para o Barça por 2 a 1 no campeonato espanhol, o primeiro de três jogos que as duas equipes disputarão entre si no período de onze dias.

Durante parte desta temporada, Simeone dosou seus minutos de jogo, frequentemente o colocando em campo durante as partidas, um fator que pode ter influenciado em sua decisão de sair. No entanto, sua excelente fase nos últimos meses lhe garantiu uma vaga na equipe titular.

Outro jogador do Atlético que um dia poderia seguir os passos do francês rumo ao Barcelona é o atacante argentino Julián Álvarez.

O campeão mundial de 2022 causou consternação na capital espanhola ao responder recentemente "talvez sim, talvez não" quando questionado se pretende permanecer no clube após o verão europeu.

O Barça, que vive uma situação financeira mal resolvida, enfrenta uma tarefa difícil ao tentar concretizar a negociação, especialmente depois que Álvarez chegou em 2024 vindo do Manchester City por US$ 108 milhões (cerca de R$ 556 milhões na cotação atual).

'La Araña' teve uma temporada irregular, mas Simeone manteve seu apoio ao atacante.

"Graças a Deus ele está de volta", disse ele depois que o jogador marcou contra o Barça na goleada por 4 a 0 no jogo de ida das semifinais da Copa do Rei, em fevereiro, partida na qual Griezmann também balançou a rede, enquanto o Barça desmoronava no Metropolitano.