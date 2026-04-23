Athletico-PR x Atlético-GO se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 21h30min, pela quinta fase da Copa do Brasil. O jogo ocorre na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná.
Escalações para Athletico-PR x Atlético-GO
Athletico-PR: Santos, Terán, Aguirre e Arthur Dias; Benavídez (Gilberto), Luiz Gustavo, Portilla e Esquivel; Mendoza, Dudu e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.
Atlético-GO: Paulo Vitor; Ewerthon, Tito, Júnior Barreto e Guilherme Lopes; Cristiano, Ariel e Assis (Guilherme Marques); Marrony, Geovany Soares e Gustavo Coutinho. Técnico: Eduardo Souza.
Arbitragem para Athletico-PR x Atlético-GO
Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG) auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG). VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC).
Onde assistir à Athletico-PR x Atlético-GO
A partida será transmitida ao vivo no SporTV e no Premiere.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲