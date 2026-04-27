Athletic-MG e Náutico fecham a 6ª rodada da Série B na Arena Sicredi

Ainda em posições desconfortáveis na tabela, Athletic-MG e Náutico medem forças, nesta segunda-feira, a partir das 19 horas, no encerramento da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo será disputado na Arena Sicredi, na cidade mineira de São João Del Rei.

Com oito pontos, o Athletic, que tem no comando o ex-meia Alex (Palmeiras e Cruzeiro) ocupa posição intermediária.

Já o Náutico, dirigido pelo experiente Hélio dos Anjos, tem seis pontos e luta para se afastar da zona de rebaixamento.