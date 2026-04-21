Athletic Bilbao vence Osasuna (1-0) e respira no Espanhol; Mallorca e Valencia empatam

O Athletic Bilbao praticamente afastou o fantasma do rebaixamento ao derrotar o Osasuna por 1 a 0 nesta terça-feira (21), pela 32ª rodada da LaLiga, em que Mallorca e Valencia ficaram no empate em 1 a 1, resultado decepcionante para os dois.

No San Mamés, a equipe do Athletic, que terminou em quarto lugar no ano passado mas tem vivido uma temporada desastrosa em todas as frentes, conquistou uma vitória suada sobre o time 'rojillo' graças a um gol marcado logo aos 16 minutos de jogo pelo atacante Gorka Guruzeta.

A equipe navarra teve uma oportunidade de ouro para empatar, com Ante Budimir, mas a cobrança de pênalti do croata foi defendida pelo goleiro da seleção espanhola Unai Simón (57'), que, minutos depois, havia salvado sua equipe mais uma vez ao impedir uma cabeçada do próprio Budimir.

Os donos da casa jogaram os acréscimos com um jogador a menos após a expulsão de Mikel Jauregizar.

Com estes três pontos, o Athletic (9º) abre uma vantagem quase definitiva em relação à zona de rebaixamento. Agora com 41 pontos, a equipe pode até lutar por vaga em alguma competição europeia no momento em que restam seis rodadas para o fim do campeonato.

Quem deve continuar na luta para não cair são Mallorca (14º) e Valencia (13º), após dividirem os pontos em Son Moix. O português Samu Costa colocou os maiorquinos em vantagem e o nigeriano Umar Sadiq empatou para os valencianos.

O Elche, que vai receber o Atlético de Madrid na quarta-feira, é no momento a primeira equipe na zona de rebaixamento, com 32 pontos. O time está três pontos atrás do Mallorca.

--- Jogos da 33ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):

Terça-feira, 21 de abril

Mallorca - Valencia 1 - 1

Athletic Bilbao - Osasuna 1 - 0

(16h30) Girona - Betis

Real Madrid - Alavés

Quarta-feira, 22 de abril

(14h00) Elche - Atlético de Madrid

(15h00) Real Sociedad - Getafe

(16h30) Barcelona - Celta Vigo

Quinta-feira, 23 de abril

(14h00) Levante - Sevilla

(15h00) Rayo Vallecano - Espanyol

(16h30) Real Oviedo - Villarreal

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Barcelona 79 31 26 1 4 84 30 54

2. Real Madrid 70 31 22 4 5 65 29 36

3. Villarreal 61 31 19 4 8 56 36 20

4. Atlético de Madrid 57 31 17 6 8 51 32 19

5. Betis 46 31 11 13 7 45 38 7

6. Celta Vigo 44 31 11 11 9 44 40 4

7. Real Sociedad 42 31 11 9 11 49 48 1

8. Getafe 41 31 12 5 14 27 32 -5

9. Athletic Bilbao 41 32 12 5 15 34 45 -11

10. Osasuna 39 32 10 9 13 37 39 -2

11. Girona 38 31 9 11 11 33 45 -12

12. Espanyol 38 31 10 8 13 37 48 -11

13. Valencia 36 32 9 9 14 35 47 -12

14. Mallorca 35 32 9 8 15 40 49 -9

15. Rayo Vallecano 35 31 8 11 12 29 38 -9

16. Sevilla 34 31 9 7 15 39 51 -12

17. Alavés 33 31 8 9 14 35 46 -11

18. Elche 32 31 7 11 13 39 47 -8

19. Levante 29 31 7 8 16 35 50 -15

20. Real Oviedo 27 31 6 9 16 24 48 -24

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