Atacantes fortalecem concorrência na seleção e provocam 'boa dor de cabeça' para Ancelotti

Endrick jogou 14 minutos pela seleção brasileira, somando os jogos contra Croácia e França. Foi o suficiente para mostrar que ele pode estar no grupo de convocados para a Copa do Mundo, que será anunciado em 18 de maio.

Pouco depois de o garoto entrar, a Croácia empatou. O time não se desestabilizou. Endrick sofreu pênalti e entregou a bola para Igor Thiago, outro destaque positivo, recolocar a equipe na frente. O ex-palmeirense ainda fez a jogada para o terceiro, de Gabriel Martinelli.

O atacante do Lyon sequer havia entrado contra a França. Diante da Croácia, Carlo Ancelotti manteve Matheus Cunha, mas como meia, e preferiu João Pedro. O jogador do Chelsea, que tem 18 gols na temporada, fez mais uma partida (a oitava) sem marcar com a seleção.

Cunha parece ter encontrado a posição na seleção jogando mais recuado. Luiz Henrique foi um dos poucos brasileiros a ir bem nos dois jogos. Com Raphinha lesionado e Vinicius Júnior sem impressionar, Ancelotti viu que tem alternativas e pôde ter resultados dos testes promovidos nesta Data Fifa.

"A gente, dentro do vestiário, é todo mundo apoiando. Estou muito feliz por ele (Endrick) ter me dado a bola, confiado em mim e acreditado no meu trabalho", falou Igor Thiago.

Diante de bons concorrentes, João Pedro pode ter seu lugar na América do Norte ameaçado. Resta também saber se Ancelotti vai resgatar jogadores de outras listas, mas que não convenceram, como Richarlison e Igor Jesus, ou manter o atacante do Chelsea.

"O que me deixa mais satisfeito é que os jogadores aproveitaram a oportunidade, aumenta a dúvida da lista definitiva, porque Igor Thiago foi muito bem, Léo Pereira bem, Danilo bem, Endrick, muito bem, Kaiki... todos contribuíram e isso é um sinal positivo", disse Ancelotti.