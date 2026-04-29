Atacante ucraniano Mudryk recorre ao TAS contra suspensão por doping

O atacante ucraniano do Chelsea, Mykhailo Mudryk, entrou com um recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) após a Federação Inglesa (FA) ter suspendido o jogador por violar as regras antidoping, conforme confirmou à AFP, nesta quarta-feira (29), um representante do TAS.

"Sim, confirmo que Mudryk entrou com um recurso no TAS", declarou Matthieu Reeb, secretário-geral do tribunal sediado em Lausanne, na Suíça.

Mudryk não atua pelo Chelsea desde que um exame de urina detectou a presença de uma "substância proibida" em dezembro de 2024, de acordo com a FA.

A imprensa britânica noticiou que a FA suspendeu o jogador por quatro anos, a pena máxima para casos dessa natureza, embora a federação não tenha emitido um comunicado oficial a respeito do assunto.

Mudryk tem negado reiteradamente as acusações de doping.

Seu exame positivo interrompeu abruptamente a carreira do jogador de 25 anos, por quem o Chelsea pagou mais de 100 milhões de dólares (R$ 502 milhões na cotação atual) em janeiro de 2023, para contratá-lo junto ao Shakhtar Donetsk.

O jogador da seleção ucraniana marcou 10 gols em 73 partidas pelo clube londrino.