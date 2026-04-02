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Aston Martin avança na busca por solução e mira fim das vibrações em Miami

Vibrações no carro, ligadas ao conjunto Honda, tiveram impacto reduzido após testes e análise durante o GP do Japão.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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