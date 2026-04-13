Arsenal e Sporting se enfrentam nesta quarta-feira (15) pela volta das quartas de final da Champions League. O jogo ocorre às 16h, no Emirates Stadium, em Londres.
A vantagem é do Arsenal, que fez 1 a 0 no jogo de ida, em Lisboa. Agora, até um empate em casa classifica os Gunners.
Escalações para Arsenal x Sporting
Arsenal: David Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Zubimendi, Declan Rice e Odegaard; Saka (Madueke), Gyökeres e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta
Sporting: Rui Silva, Fresneda, Diomande, Gonçalo Inacio e Maxi Araújo; João Simões e Morita; Catamo, Francisco Trincão e Pedro Gonçalves; Luis Javier Suárez. Técnico: Rui Borges.
Onde assistir a Arsenal x Sporting
A partida será transmitida ao vivo por HBO Max e SBT.
