Arsenal vence Sporting (1-0) nos acréscimos em Lisboa na ida das quartas da Champions

Com um gol nos acréscimos do alemão Kai Havertz, o Arsenal evitou uma terceira decepção consecutiva e se impôs no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões ao derrotar o Sporting por 1 a 0 em Lisboa nesta terça-feira (7).

Depois de Noni Madueke acertar a trave e o espanhol Martín Zubimendi ter um gol anulado para o Arsenal, a partida foi decidida por dois jogadores que haviam saído do banco de reservas: o brasileiro Gabriel Martinelli lançou a bola por cima da defesa para Havertz, que finalizou de dentro da área (90'+1), colocando os londrinos em vantagem para o jogo de volta no Emirates Stadium.

Naquele que era, no papel, o confronto mais desequilibrado das quartas de final da principal competição europeia, a equipe londrina teve dificuldades para garantir sua primeira vitória nos últimos três jogos e se reerguer após duas decepções: perdeu a final da Copa da Liga inglesa para o Manchester City por 2 a 0 e foi eliminado nas quartas de final da Copa da Inglaterra diante do modesto Southampton (2 a 1).

O duelo à distância entre o atacante sueco do Arsenal, Viktor Gyökeres, e o homem que assumiu seu lugar no Sporting - Luis Suárez - terminou empatado, com nenhum dos jogadores conseguindo aumentar sua contagem de gols.

- Longe de seu melhor nível -

Mais uma vez, os 'Gunners' ficaram aquém de seu melhor nível. Porém, garantiram a vitória graças à falta de contundência do Sporting e à finalização letal de Havertz nos acréscimos.

Para o Sporting, que também acertou o travessão no primeiro tempo numa finalização do uruguaio Maximiliano Araújo, após um desvio do goleiro espanhol David Raya, esta foi a primeira derrota no Estádio José Alvalade na Liga dos Campeões nesta temporada (após cinco vitórias anteriores).

Raya retornou ao gol do Arsenal depois de desfalcar a equipe nas duas últimas partidas, se destacando em mais de uma ocasião.

Incapaz de estabelecer um ritmo ofensivo durante um primeiro tempo altamente tático, o time inglês levou 42 minutos para dar um chute a gol. Ainda assim, o disparo do meio-campista norueguês Martin Odegaard, da entrada da área, foi direto para as mãos do goleiro do Sporting, Rui Silva.

O Arsenal é o franco favorito para avançar às semifinais no jogo de volta, que será disputado no norte de Londres, no dia 15 de abril. Mas terá que melhorar consideravelmente se almeja conquistar o torneio pela primeira vez em sua história.

Com o objetivo de, finalmente, calar as acusações de ser o eterno "quase" do futebol inglês, e de conquistar seu primeiro grande troféu desde a FA Cup de 2020, o Arsenal tem enfrentado duras críticas quanto à sua suposta falta de força mental em partidas decisivas. A vitória arrancada a duras penas em Lisboa nesta terça-feira pode servir como um argumento contundente diante desses críticos.