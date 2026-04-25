Arsenal vence Newcastle (1-0) e retoma liderança da Premier League

Com um gol num escanteio, sua especialidade, o Arsenal retomou a liderança da Premier League, posição que havia cedido anteriormente ao Manchester City, ao derrotar o Newcastle por 1 a 0 em uma atuação um tanto apagada neste sábado (25), em Londres.

Os 'Gunners' garantiram a vitória graças a um gol logo no início da partida, marcado por Eberechi Eze aos 9 minutos após um escanteio, retornando assim ao topo da tabela do campeonato inglês.

O lado negativo, no entanto, foi a perda subsequente, por lesão, tanto do autor da assistência, Kai Havertz, quanto do autor do gol, Eze.

Por outro lado, a equipe comemorou o retorno de seu atacante Bukayo Saka, que entrou em campo no segundo tempo após passar um mês no departamento médico.

Essa vitória apertada permite aos londrinos recuperar o ímpeto depois de duas derrotas, contra Bournemouth e Manchester City, que haviam gerado dúvidas sobre a capacidade do time de conquistar o tão sonhado título da Premier League, 22 anos após seu último.

Na classificação, o Arsenal (1º, 73 pontos) tem uma vantagem de três pontos sobre o City (2º, 70) faltando quatro jogos para o fim da temporada.

No entanto, seu rival tem uma carta na manga: um jogo adiado contra o Crystal Palace, ainda sem data definida.

Enquanto isso, os 'Gunners' estão, pelo menos por enquanto, resistindo à intensa pressão que o Manchester City vinha exercendo, após derrotarem o Burnley (1-0) na quarta-feira, em uma partida remarcada da 34ª rodada.

Abrir o placar logo no início ajudou a aliviar a tensão rapidamente.

Em uma cobrança de escanteio, Noni Madueke encontrou Havertz, que dentro da área tocou para Eze, que finalizou com um belo chute colocado.

Foi o 17º gol do Arsenal em cobranças de escanteio na Premier League nesta temporada, um novo recorde.

O Newcastle, atualmente na 14ª posição, afunda um pouco mais na tabela após esta quarta derrota consecutiva no campeonato.

- Tottenham volta a vencer -

Mais cedo, o Tottenham viveu uma alegria contida: os Spurs garantiram sua primeira vitória no campeonato inglês em 2026 ao derrotarem o lanterna Wolverhampton por 1 a 0, mas seu rival na luta contra o rebaixamento, o West Ham, também conquistou uma vitória nos acréscimos contra o Everton (2 a 1).

O atual campeão inglês, o Liverpool, continuou sua escalada na tabela com uma terceira vitória consecutiva, um triunfo por 3 a 1, sobre o Crystal Palace, o que lhe permitiu tomar a quarta colocação do Aston Villa, que mais cedo foi derrotado por 1 a 0 pelo Fulham.

A luta pela permanência na elite foi repleta de suspense neste sábado, com Spurs e Hammers vencendo seus jogos mas tendo pouco a comemorar.

O Tottenham finalmente encontrou o gol graças a João Palhinha (82'), marcando já no final do jogo, após uma atuação totalmente apática contra o Wolverhampton, lanterna e já rebaixado.

A alegria durou pouco porque ao mesmo tempo o West Ham arrancou uma vitória nos acréscimos graças a um gol do atacante reserva Callum Wilson (90+2'), apenas cinco minutos após ter sofrido o gol de empate, marcado por Kiernan Dewsbury-Hall (88').

Faltando quatro rodadas, a situação na tabela permanece, portanto, inalterada entre o Tottenham (18º, 34 pontos) e a equipe que se encontra logo acima da zona de rebaixamento, o West Ham (17º, 36 pontos), separados por apenas dois pontos.

"Temos quatro finais pela frente. Precisamos fazer o nosso trabalho. Espero que esta vitória possa mudar o rumo das coisas para nós e nos dar também uma dose extra de motivação, porque fazia muito tempo desde a nossa última vitória", disse Palhinha à BBC Sport.

- Salah se machuca -

Os Spurs também perderam dois atacantes por lesão: Dominic Solanke e Xavi Simons, que precisou ser retirado de maca. É mais um revés às vésperas de uma complicada reta final, com Aston Villa, Leeds, Chelsea e Everton como seus últimos adversários.

Já o Liverpool está encontrando seu ritmo nesta reta final do campeonato.

Os 'Reds', embalados por duas vitórias consecutivas, mantiveram sua sequência vitoriosa contra o Crystal Palace (3 a 1).

Com esse resultado a equipe de Arne Slot toma a quarta colocação do Aston Villa (5º, 58 pontos), que segue com a mesma pontuação após a derrota (1-0) para o Fulham.

O Manchester United (3º, 58 pts) precisa vencer o Brentford, na segunda-feira, para se consolidar em terceiro, seis dias antes de receber o Liverpool em Old Trafford.

Alexander Isak (35'), Andy Robertson (40') e Florian Wirtz (90+6') garantiram a vitória dos 'Reds' sobre os 'Eagles', que descontaram com Daniel Muñoz (71'), fechando o placar em 2 a 1.

A má notícia para o Liverpool foi a lesão muscular sofrida por Mohamed Salah no segundo tempo. O astro egípcio tem apenas mais um mês vestindo a camisa vermelha antes de deixar o clube.

"Mais uma vitória e mais uma lesão, essa é a história da nossa temporada", disse o técnico Arne Slot ao programa 'BBC Match of the Day'.

"É cedo demais para dizer com certeza, mas todos nós conhecemos o 'Mo' e sabemos o quanto é difícil para ele deixar o campo".

--- Jogos da 34ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília)

Terça-feira, 21 de abril

Brighton - Chelsea 3 - 0

Quarta-feira, 22 de abril

AFC Bournemouth - Leeds 2 - 2

Burnley - Manchester City 0 - 1

Sexta-feira, 24 de abril

Sunderland - Nottingham 0 - 5

Sábado, 25 de abril

Fulham - Aston Villa 1 - 0

Wolverhampton - Tottenham 0 - 1

Liverpool - Crystal Palace 3 - 1

West Ham - Everton 2 - 1

Arsenal - Newcastle 1 - 0

Segunda-feira, 27 de abril

(16h00) Manchester United - Brentford

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 73 34 22 7 5 64 26 38

2. Manchester City 70 33 21 7 5 66 29 37

3. Manchester United 58 33 16 10 7 58 45 13

4. Liverpool 58 34 17 7 10 57 44 13

5. Aston Villa 58 34 17 7 10 47 42 5

6. Brighton 50 34 13 11 10 48 39 9

7. AFC Bournemouth 49 34 11 16 7 52 52 0

8. Chelsea 48 34 13 9 12 53 45 8

9. Brentford 48 33 13 9 11 48 44 4

10. Fulham 48 34 14 6 14 44 46 -2

11. Everton 47 34 13 8 13 41 41 0

12. Sunderland 46 34 12 10 12 36 45 -9

13. Crystal Palace 43 33 11 10 12 36 39 -3

14. Newcastle 42 34 12 6 16 46 50 -4

15. Leeds 40 34 9 13 12 44 51 -7

16. Nottingham 39 34 10 9 15 41 45 -4

17. West Ham 36 34 9 9 16 42 58 -16

18. Tottenham 34 34 8 10 16 43 53 -10

19. Burnley 20 34 4 8 22 34 68 -34

20. Wolverhampton 17 34 3 8 23 24 62 -38

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