Arsenal segura empate com Sporting e avança à semifinal da Champions League

Após 1 a 0 na ida, duelo terminou empatado sem gols na Inglaterra. Adrian Dennis / AFP

O Arsenal segue vivo em busca do título inédito da Champions League. Mesmo sem uma grande atuação e com alguns sustos, o time inglês eliminou o Sporting, nesta quarta-feira (15), pelas quartas de final da competição. Como havia vencido por 1 a 0 na ida, em Portugal, bastou um empate sem gols em casa para avançar à semi.

Agora, o Arsenal encara o Atlético de Madrid em busca de uma vaga na final. Os jogos contra os espanhóis estão previstos para os dias 29 de abril e 5 de maio, com decisão em Londres.

Será a segunda semifinal consecutiva de Champions para os Gunners. No ano passado, foram eliminados para o PSG, que pode vir a ser seu adversário na grande final, em Budapeste, ba Hungria.

Como foi o jogo

Uma partida morna e um tanto decepcionante para o nível das quartas de final da maior competição europeia. Diante de sua torcida e com a vantagem, o Arsenal teve dificuldade em impor seu jogo. Ao longo do primeiro tempo, finalizou oito vezes, mas nenhuma delas com perigo.

O Sporting levou perigo ao gol de Raya no fim da etapa inicial, em três chutes sequenciais. Um deles foi depois de um belo cruzamento de Maxi Araújo para Catamo, que bateu de trivela e carimbou a trave.

No segundo tempo, os portugueses começaram melhor e tiveram uma grande chance logo aos dois minutos, mas sem êxito.

Ao invés de esquentar, o jogo foi esfriando. O Arsenal dominou a posse de bola na última meia hora e até carimbou a trave, ficando perto de fazer o gol da classificação. Mas sequer precisou. Ficou tudo igual, sem bola na rede. Assim, 1 a 0 para os Gunners no agregado.

Rumo ao título inédito, o time de Mikel Arteta terá pela frente o Atlético de Madrid na semifinal.