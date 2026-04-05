Argentino Facundo Diaz Acosta é o campeão do São Léo Open

Díaz Acosta já foi top 50 do ranking. Cleon Medeiros / ONE Comunicação/Divulgação

O argentino Facundo Diaz Acosta, que em 2024 foi 47º colocado do ranking mundial, é o campeão do São Léo Open, torneio da série challenger da ATP, com premiação total de US$ 107 mil (R$ 552,1 mil).

Na decisão disputada neste domingo (5), na quadra central do São Leopoldo Tênis Clube, ele derrotou o boliviano Hugo Dellien, 160º da classificação mundial, por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 6/2 e 6/4, após duas horas e 57 minutos de jogo.

Pelo sétimo título challenger da carreira, Acosta garantiu um prêmio de US$ 17 mil (R$ 87.730), além de 75 pontos no ranking mundial, o que fará que ele avançar 39 posições e sair do atual 222º para o 183º lugar.

Dellien, ex-número 54, vai subir seis colocações e passará ao 154º posto.

Duplas

Boris Arias (E) e Johannes Ingildsen (D), campeões nas duplas. Cleon Medeiros / ONE Comunicação

Na final de duplas, o boliviano Boris Arias e o dinamarquês Johannes Inglidsen derrotaram os espanhóis Nicolás Álvarez Varona e Mario Mansilla Diez por 2 a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 10/8, em partida que teve uma hora e 30 minutos de duração.

Arias ganhou o décimo troféu de duplas em um challenger na carreira, enquanto Ingildsen venceu o terceiro. A parceria já havia sido campeã do Challenger de Florianópolis em 2025.



