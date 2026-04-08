Argentina x Brasil pelo Sul-Americano sub-17: horário e onde assistir

O Brasil volta a campo pelo Sul-Americano sub-17 nesta sexta-feira (10), às 20h (horário de Brasília), contra a Argentina. O jogo é válido pela quarta rodada do torneio, que está sendo realizado no Paraguai.
A seleção brasileira já fez dois jogos na competição e goleou em ambos, contra Bolívia e Peru. Na terceira rodada, o Brasil descansou, pois são dois grupos com cinco seleções.
Onde assistir a Argentina x Brasil
- O SporTV anuncia a transmissão.
Os convocados do Brasil
- Goleiros: Vitor Wachter - Grêmio, Gustavo Milani - Corinthians e Arthur Vale - Santos
- Defensores: Samuel Almeida - Atlético-MG, Lucas Alves - Bragantino, Arthur Monteiro - Athletico-PR, Richard Wendel - Fluminense, David Brendo - Grêmio, Guilherme Lira - Palmeiras
- Breno Sales - Vasco e Isaac Leocádio - Palmeiras
- Meio-campistas: Vinicius Rocha - Santos, Nicolas Pereira - São Paulo, Ruan Yago - Palmeiras, Eduardo Pape - Cruzeiro, Eduardo Conceição - Palmeiras e Robert William - São Paulo
- Atacantes: João Bezerra - Inter, David Nogueira - Santos, Kauê Furquim - Bahia, Bryan Lima - Athletico-PR, Riquelme Henrique - Atlético-MG e Lyan Araújo - Bahia