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16 anos depois
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Argel Fuchs lembra de briga com D'Alessandro e explica retorno ao São José: "Uma cachaça que está no sangue"

Em entrevista, treinador ainda comentou o tempo sem treinar clubes e revelou objetivos para o futuro

Antonio Oliveira

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