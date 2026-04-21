Argel Fuchs é anunciado como novo treinador de equipe gaúcha

Último clube gaúcho a ter Argel como técnico foi o Caxias, em 2024. Vitor Soccol / SER Caxias / Divulgação

O São José anunciou nesta terça-feira (21) o seu novo técnico. Após a saída de Gabardo Júnior, no mesmo dia, o clube confirmou o retorno de Argel Fuchs, que passou pelo Zeca em 2010.

Argel chega com a missão de melhorar a situação do clube da Capital na Série D do Brasileirão, já que a equipe perdeu as três primeiras partidas e está na lanterna do Grupo H. O treinador, que já passou por clubes da primeira divisão nacional como Inter, Vitória e Coritiba, treinou o time pela primeira vez na tarde desta terça.

O primeiro desafio do novo comandante será neste domingo (26), às 16h, contra o Brasil de Pelotas, no Passo D'Areia, pela quarta rodada. No anúncio feito nas redes sociais, o time garantiu que o objetivo do ano é retornar à Série C do Campeonato Brasileiro.

Comandou o clube em goleada sobre Inter

Em 2010, Argel teve a primeira passagem pelo São José. Ele comandou a equipe no Gauchão, competição em que o time terminou em quarto lugar, e ficou marcado por comandar o clube na goleada sobre o Inter por 3 a 0, no Passo D'Areia.

Como zagueiro, ele passou por equipes tradicionais do Brasil como Inter, Palmeiras, Cruzeiro e Santos. Também defendeu equipes de fora do país, sendo o Benfica a de maior destaque.

Na posição de treinador, Argel tem como principais conquistas o Gauchão (2016), o Campeonato Catarinense (2015) e o Campeonato Baiano (2017). Ele estava livre no mercado desde janeiro de 2025, quando foi demitido do Paraná.

Confira a publicação do São José