Arboleda posta mensagem enigmática nas redes sociais enquanto segue sumido do São Paulo

O São Paulo continua sem saber o paradeiro do zagueiro Robert Arboleda, que está ausente do clube desde o último sábado, 4, quando viajou na madrugada para o Equador sem comunicar o clube. No entanto, nesta quarta-feira, quatro dias após o sumiço, o atleta usou uma rede social para publicar mensagens enigmáticas.

"Não importa quão bom você seja, se está no lugar errado, você não vale nada", dizia uma das publicações compartilhadas por Arboleda no Instagram, acompanhada da frase "volto a repetir". "Quem se ajuntar contra ti cairá por causa de ti", dizia a outra mensagem, com referência a um trecho bíblico do livro de Isaías e seguida por emojis.

Nesta quarta, o São Paulo começou um processo que pode resultar na rescisão unilateral do contrato com o zagueiro, depois de seguir sem conseguir contato do jogador passadas mais de 24 horas após notificação oficial enviada a ele na segunda-feira, 6. Com isso, o time tricolor estabeleceu um prazo de dez dias para que o atleta se manifeste ou retorne às atividades. Caso isso não aconteça, a diretoria pretende acionar mecanismos legais para encerrar o vínculo com Arboleda, conforme apurou o ge.

Ainda segundo apuração do ge, a diretoria do clube avalia que uma rescisão imediata poderia fragilizar a posição do São Paulo na Justiça. Por isso, o clube age com cautela e optou por seguir o rito legal.

Depois de não se apresentar para a partida contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, o jogador não deu mais notícias ao time tricolor. O clube entende que houve quebra grave de compromisso. Em caso de rescisão efetivada e confirmada em eventual ação judicial, o Arboleda pode ser obrigado a arcar com a multa prevista em contrato.

A relação do zagueiro com o clube vem se desgastando nos últimos meses. Apenas em 2026, ele já soma quatro episódios de atraso ou ausência. Na pré-temporada, se reapresentou dois dias depois do prazo. No Carnaval, viajou ao Equador após ser liberado e demorou a retornar, alegando problemas pessoais  período em que perdeu três jogos e chegou a ser visto em um amistoso entre Barcelona de Guayaquil e Inter Miami. Além disso, voltou com três dias de atraso depois de uma folga, o que fez com que ele perdesse a oportunidade de ser escalado como titular na vitória contra o Internacional.