Arboleda dá sumiço e fica fora de São Paulo x Cruzeiro pelo Brasileirão

O São Paulo teve uma ausência de peso antes da partida com o Cruzeiro neste sábado, dia 4, pelo Brasileirão. Robert Arboleda não se apresentou ao time do Morumbis às 12 horas em razão de uma viagem para o Equador feita sem avisar na madrugada desta sexta-feira.

As informações foram divulgadas pelo ge momentos antes da bola rolar no estádio tricolor pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo a reportagem, o clube não conseguiu entrar em contato com o jogador e não tem um posicionamento oficial sobre o ocorrido. Familiares e representantes de Arboleda também não têm informações.

Vale ressaltar que, no início da temporada, o defensor já perdeu alguns dias de trabalho por ter sido liberado pelo São Paulo para resolver problemas pessoais. Com Crespo, o equatoriano tinha minutos em campo. Com Roger Machado, entretanto, o mesmo não se repete.