Árbitro reage à tentativa de agressão com golpe de karatê em jogo no Peru

A partida entre Sport Huaquillas e Magdalena CEDEC, pela Copa do Peru, foi marcada por uma cena lamentável - e um tanto quanto inusitada. O árbitro da partida, Luis Alegre, acertou um golpe digno de karatê no rosto de um membro de uma das comissões técnicas que invadiu o gramado para agredi-lo.

A agressão aconteceu aos 37 minutos do segundo tempo, quando Alegre tirou do bolso o cartão vermelho para expulsar um jogador Magdalena, que perdia por 2 a 1, após marcação de falta.

Sob protestos da torcida, o membro da comissão técnica entrou em campo segurando uma garrafa plástica e partiu para cima do árbitro, que prontamente revidou com um chute.