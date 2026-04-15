Arbeloa 'culpa' o árbitro por queda do Real na Champions: 'Estragou o jogo e a eliminatória'

Assim que terminou a partida e a participação do Real Madrid na atual edição da Champions League, revoltados jogadores partiram para cima do árbitro protestando contra a expulsão de Camavinga, pelo segundo cartão amarelo. No protesto, Arda Güler foi outro expulso. Frustrado, o técnico Álvaro Arbeloa colocou a culpa da eliminação no apito, garantindo que a expulsão exagerada definiu a vitória do Bayern de Munique.

O Real Madrid fez uma grande partida diante dos alemães, mesmo jogando na Allianz Arena, em Munique, e venciam até os 43 minutos da etapa final, quando já com um a menos em campo, levaram o gol de empate, de Luís Díaz. Ainda deu tempo de Olise definir a virada.

"Gostaria que o Bayern nos vencesse de outra maneira. Teria sido incrível, pois Ninguém merece um cartão amarelo por isso num jogo como este", lamentou Arbeloa. No lance da expulsão, Camavinga tirou a bola nas mãos de um rival que queria reiniciar o jogo rapidamente e, após pressão dos jogadores do Bayern, acabou levando o amarelo. Coo já tinha sido púnico anteriormente, acabou expulso.

"O árbitro estragou o jogo e a eliminatória. Tudo acabou com a expulsão de Camavinga. O árbitro estragou uma eliminatória que estava sendo muito bonita", seguiu na bronca o treinador, crente que o árbitro não lembrou que já tinha dado amarelo ao francês, senão não teria o punido novamente. "Sinto muito por todos os madridistas, me dói, porque não vamos ganhar a décima sexta (taça da Champions) este ano."

Após o desabafo, Arbeloa fez questão de exaltar a apresentação de sua equipe, mesmo ciente que a conquista de um título na temporada se complicou. Resta só La Liga, onde o Barcelona tem nove pontos e frente restando sete rodadas.