Arábia Saudita demite o francês Hervé Renard e deve ser dirigida por grego na Copa do Mundo

A Arábia Saudita está sem comando restando 55 dias para a abertura da Copa do Mundo de 2026, no Canadá, Estados Unidos e México. A Saudi Arabian Football Federation (SAFF) optou pela demissão do francês Hervé Renard, de 57 anos, que comandou a seleção no Mundial do Catar. O grego Georgios Donis deve assumir.

Era a segunda passagem de Renard no comando saudita. Ele saiu após a competição de 2022, no Catar, e havia retornado em 2024. Pela rescisão do contrato, a SAFF vai desembolsar 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 29,4 milhões).

Foi sob o comando de Hervé Renard que a Arábia Saudita surpreendeu o planeta no Catar ao estrear naquela Copa do Mundo com vitória sobre a Argentina, que seria a campeã, por 2 a 1. Ocorre que, depois, derrotas para Polônia (2 a 0) e México (2 a 1) custaram a eliminação ainda na fase de grupos, na lanterna com somente três pontos.

Após avaliar alguns nomes do país, a Confederação Saudita deve oficializar em breve o grego Georgios Donis, do Al-Khaleej, como o responsável por dirigir a seleção no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado de Espanha, Cabo Verde e Uruguai.