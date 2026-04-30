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Baiano "naturalizado" gaúcho
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Aposentado, ex-zagueiro de Grêmio e Inter comenta relação com o RS: "Recebo cornetas, mas também muito carinho"

Após encerrar a carreira, ex-atleta investe em agência de atletas e avalia negócios imobiliários no Rio Grande do Sul

Zero Hora

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