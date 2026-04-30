Aposentado, ex-zagueiro de Grêmio e Inter comenta relação com o RS: "Recebo cornetas, mas também muito carinho"

Depois de jogar pelo Grêmio, Paulão vestiu as cores do Inter entre 2014 e 2016. Diego Vara / Agencia RBS

Ex-zagueiro de Grêmio e Inter, Paulão pendurou as chuteiras em fevereiro, ao completar 40 anos, mas segue ligado ao futebol e ao Rio Grande do Sul. Natural da Bahia, atualmente ele mora em Porto Alegre junto da família e divide a rotina entre novos projetos empresariais e a tentativa de se manter ligado ao futebol.

Ao lado do amigo e ex-atacante Muriqui, Paulão é sócio de uma agência de atletas. Juntos, investem na base do Rio Branco-ES. No RS, segundo ele, além de expandir negócios de sua empresa, estuda possibilidades no mercado imobiliário gaúcho.

Um baiano "naturalizado" gaúcho

Mesmo após pendurar as chuteiras, a relação construída com o Estado segue viva no dia a dia. Entre o reconhecimento nas ruas e as inevitáveis provocações, Paulão trata com naturalidade o contato com torcedores da dupla Gre-Nal — clubes que marcaram sua trajetória em momentos distintos da carreira.

— O povo me reconhece pelas ruas. Obviamente, tem algumas cornetas, faz parte do processo. A vida do atleta, ainda mais pública, passa por isso. Mas recebo muito carinho também e tento retribuir — afirma em entrevista exclusiva à reportagem de Zero Hora, antes de participar do Paredão do Guerrinha desta quinta-feira (30).

— Eu procuro respeitar os dois lados. Tenho carinho pelo Grêmio, tenho carinho pelo Inter. Isso é um privilégio para poucos. Não fico defendendo bandeira, porque minha história está aí. Tento ser um cara tranquilo, respeitando todo mundo — completa.

A convivência com torcedores dos dois clubes, segundo ele, é reflexo direto dessa postura de respeito. Em casa, inclusive, a rivalidade sadia também aparece: a filha, Pietra, nascida em Porto Alegre durante sua passagem pelo Inter, puxa para o lado vermelho do RS, enquanto amigos se dividem entre tricolores e colorados.

Passagem pelo Grêmio

Zagueiro vestiu as cores gremistas entre 2010 e 2011. Ricardo Duarte / Agencia RBS

A ligação com o Rio Grande do Sul começou em 2010, quando chegou ao Grêmio por indicação do então técnico gremista Renato Portaluppi. Em pouco tempo, o zagueiro vindo do Grêmio Barueri ganhou espaço e foi peça importante na arrancada que tirou o Tricolor do Z-4 e garantiu vaga na Libertadores de 2011.

A estreia, contra o Corinthians no Pacaembu, é lembrada até hoje como um dos momentos mais marcantes da carreira. Ele entrou no lugar do meia Douglas, que havia marcado o gol da vitória.

— Foi minha estreia. Um jogo importante, que ajudou a tirar o Grêmio daquela situação e iniciou a busca pela vaga na Libertadores. Aquilo ficou muito marcado para mim — relembra.

Somou 24 partidas pelo Tricolor. Em março de 2011, foi vendido ao Guangzhou Evergrande, da China.

Passagem pelo Inter

Anos depois, Paulão retornou ao Estado para vestir a camisa do Inter. Entre 2014 e 2016, conquistou três Campeonatos Gaúchos e teve protagonismo na equipe. Dentre os 10 gols em 144 jogos pelo Colorado, destaca-se o de bicicleta contra o Goiás, no Beira-Rio, citado por ele como um momento inesquecível.

— No Inter aconteceram vários momentos legais, mas o gol de bicicleta é impossível não lembrar. Foi especial, ainda mais porque encaminhou a vaga na Libertadores do ano seguinte — destaca.

A passagem pelo clube colorado, porém, também teve momentos difíceis, especialmente após o rebaixamento de 2016, quando parte da torcida passou a contestar o zagueiro. Hoje, com o distanciamento do tempo, ele enxerga o período com mais equilíbrio:

— Sei que ainda há muito forte essa visão sobre tudo que aconteceu no Inter. A torcida ainda me vê como jogador. Faz parte. Mas o tempo passou, a relação é saudável.

Ouça a entrevista de Paulão para o Paredão do Guerrinha

Avaliação da Dupla

Mesmo sem ir tanto aos jogos, Paulão segue acompanhando a dupla Gre-Nal e defende paciência com os trabalhos de Luís Castro e Paulo Pezzolano. Para ele, o futebol brasileiro ainda sofre com a pressa por resultados imediatos:

— Todo trabalho demanda tempo. O futebol brasileiro quer resposta muito rápida, mas não funciona assim. Se o clube contratou, tem que dar respaldo, principalmente nos momentos difíceis — analisa.

Além de Grêmio e Inter, o ex-zagueiro vestiu as cores de equipes como Cruzeiro, Vasco, América-MG e Fortaleza. Seu último clube foi o North Esporte Clube, do interior de Minas Gerais.

Entre lembranças, novos projetos e a vida fora das quatro linhas, Paulão mantém um vínculo sólido com o Rio Grande do Sul, marcado por conquistas, golaços, críticas e, principalmente, reconhecimento.

Produção: Leo Bender