Após longa ausência por lesão, Isak volta a ser relacionado para jogo do Liverpool contra PSG

Alexander Isak foi incluído na lista de relacionados do Liverpool para o jogo de ida das quartas de final da Champions League, nesta quarta-feira (8), contra o Paris Saint-Germain, no Parque dos Príncipes, marcando o retorno do atacante sueco após uma longa ausência devido a lesão.

Isak fez apenas 16 jogos pelo Liverpool desde sua transferência de 165 milhões de dólares (cerca de R$ 850 milhões na cotação atual) vindo do Newcastle no ano passado, um recorde no futebol britânico, devido aos problemas físicos que teve de enfrentar.

Em dezembro, o sueco sofreu uma lesão após uma dividida com Micky van de Ven, no momento em que marcava o gol que abriu o placar na vitória por 2 a 1 sobre o Tottenham. O incidente resultou em uma cirurgia no tornozelo para tratar uma fratura na fíbula.

Após 15 semanas afastado, o jogador de 26 anos está finalmente pronto para voltar a jogar.

Isak retornou aos treinos com o grupo na última quinta-feira e trabalhou com seus companheiros de equipe na manhã desta terça-feira, antes de viajar para a França.

A pressão aumenta sobre o técnico holandês Arne Slot e seus jogadores após a desastrosa derrota por 4 a 0, sofrida no sábado, fora de casa, diante do Manchester City, pelas quartas de final da FA Cup.

O Liverpool ocupa atualmente a quinta colocação na Premier League, e a Champions League representa sua última esperança de conquistar um título nesta temporada.

Os 'Reds' foram eliminados da Champions League de 2025 nos pênaltis pelo PSG, nas oitavas de final.