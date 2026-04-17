Após eliminação em Munique, saiba quando João Fonseca voltará a jogar

João Fonseca em ação no saibro. Divulgação / Monte-Carlo Masters

João Fonseca foi eliminado do ATP 500 de Munique e agora visa o próximo torneio do calendário. O melhor tenista brasileiro da atualidade disputará o Masters 1000 de Madrid, a partir do dia 22 de abril, sendo cabeça de chave.

As ausências de Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, por conta de problemas físicos, abriram espaço para Fonseca, que estava na "lista de espera" do campeonato. O brasileiro é o 35º colocado no ranking mundial.

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Apesar de viver bom momento, o tenista de 19 anos e sua equipe já se prepararam em caso de uma queda precoce em Madri. Se for eliminado nas primeiras rodadas, Fonseca está inscrito no Challenger 175 de Aix-en-Provence, no dia 27 de abril.

Em maio, a preparação para Roland Garros segue. No dia 6 começa o Masters 1000 de Roma, sendo o último torneio antes do Grand Slam francês, que inicia no dia 24.