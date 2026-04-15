Após discutir com torcedor, Neymar faz promessa: "Só jogarei futebol"

Neymar se envolveu em polêmica após discutir com torcedor na Vila Belmiro. Raul Baretta / Santos/Divulgação

O atacante Neymar segue envolvido em polêmicas. Após discutir com um torcedor, no empate em 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, na última terça-feira (14), o jogador usou as redes sociais para manifestar-se oficialmente.

No Instagram, o camisa 10 do Santos pediu desculpas e prometeu que não terá mais esse tipo de atitude:

— Concordo que não deveria ter discutido com o torcedor e que eu poderia simplesmente ter ficado quieto. Então, peço desculpa a quem se ofendeu. Prometo a mim mesmo que não farei mais isso. Podem falar o que for, simplesmente só jogarei futebol — escreveu.

Entenda o que aconteceu

Após o jogo da Sul-Americana, Neymar foi chamado de "mimado" por um torcedor nas arquibancadas da Vila Belmiro. Rapidamente, o atacante respondeu às críticas.

— Eu sou mimado? Eu tô dando a vida aqui, irmão. Eu vou te dar um minuto de fama — retrucou Neymar.

Na Zona Mista, o jogador já havia se manifestado e dito que não toleraria ofensas pessoais. O camisa 10 também afirmou que fazia mais do que deveria pelo Santos.

— Eu só reclamei, só retruquei o torcedor pela forma como ele falou comigo. Eu entendo os torcedores que criticam o nosso jogo, mas quando vai pro pessoal ou quando ele ataca de uma forma diferente, eu não vou aceitar isso. Não posso aceitar. Não posso aceitar porque sou um cara muito coerente, numa vida pelo futebol, por esse clube. Faço até mais do que deveria. Então não posso ser tratado dessa forma — afirmou Neymar.

O episódio ocorreu em um contexto de frustração na Vila Belmiro. No dia do aniversário de 114 anos do clube, o Santos ficou apenas no empate com o Deportivo Recoleta, mesmo tendo maior posse de bola durante a partida. Neymar, inclusive, marcou o gol da equipe, mas viu o adversário empatar após pênalti cometido por Luan Peres.

O resultado gerou vaias nas arquibancadas e aumentou a pressão sobre o elenco. Antes mesmo das entrevistas, Neymar já havia sido flagrado mandando torcedores calarem a boca durante a transmissão.

Veja o post de Neymar nas redes sociais

- / Reprodução/Instagram @neymarjr