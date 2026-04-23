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Após as desistências de Alcaraz e Djokovic, quais as chances de João Fonseca no Madrid Open?

Carioca, que é cabeça de chave no torneio, estreia nesta sexta-feira (24) contra ex-top 3 do mundo

Nicholas Lyra

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