João Fonseca foi eliminado por Alexander Zverev em Monte Carlo. ATP / Divulgação

Até o momento que antecede sua estreia em Madrid, a melhor campanha de João Fonseca em um torneio de nível Masters 1000 é em Monte Carlo. Após atingir as quartas, ele chega à capital espanhola, onde estreia nesta sexta-feira (24), para tentar ao menos repetir as boas atuações do início do mês.

Mas quais as reais chances de isso acontecer? As desistências de rivais de peso por conta de lesões, casos do espanhol Carlos Alcaraz e do sérvio Novak Djokovic, teoricamente, abriram caminho. Pelo menos no chaveamento: pela primeira vez, João é cabeça-de-chave de um torneio desse nível.

Estreia contra ex-top 3 do mundo

Croata tem título de Grand Slam no currículo. Reprodução / Instagram / @marincilic

O adversário de João Fonseca nesta sexta-feira (24), na segunda rodada do torneio, é o ex-top 3 do mundo, o croata Marin Cilic. Em reta final de carreira, o jogador de 37 anos e 1,98m de altura ocupa, atualmente, a posição 51 do ranking.

Apesar disso, Cilic carrega um retrospecto de respeito no circuito. Campeão do US Open em 2014, ele também tem no cartel uma semifinal em Roland Garros como grande resultado no saibro — piso do torneio de Madrid.

Para o comentarista de tênis dos canais ESPN André Ghem, Cilic ainda impõe respeito:

— Mesmo longe do melhor momento, segue perigoso, com um estilo que quebra o ritmo e trabalha com poucos erros. Ainda assim, há boas condições para avançar — pontua.

A partida entre João Fonseca e Marin Cilic é a última da quadra Arantxa Sanchez, em Madrid. O jogo deve acontecer não antes das 15h30min, nesta sexta-feira (24).

O possível caminho de João Fonseca

Caso passe por Cilic na segunda rodada, o sorteio não foi exatamente generoso com João Fonseca. Um possível adversário do brasileiro na terceira fase seria Alex de Minaur, que inclusive já eliminou João em Miami.

Nas oitavas, pode ter pelo caminho o russo Andrey Rublev ou o francês Arthur Rinderknech (ambos já eliminados por João em torneios anteriores). Em uma eventual quartas de final, pode reencontrar o italiano Jannik Sinner, algoz do brasileiro no Masters 1000 de Indian Wells.

— A evolução é consistente. Os jogos semana após semana exigem regularidade, e contribuem diretamente para o desenvolvimento, especialmente na construção até Roland Garros — finaliza Ghem.

Mesmo em chaveamentos difíceis e contra grandes adversários, João apresenta uma evolução consistente nos últimos meses. Resta saber se os ares e o saibro de Madrid vão fazer bem ao brasileiro em uma das principais prévias do segundo Grand Slam do ano.

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