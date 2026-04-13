Aos 41 anos, LeBron segue brilhando e é eleito Jogador da Semana

Aos 41 anos, o superastro do Los Angeles Lakers, LeBron James, continua a surpreender o mundo do basquete. Nesta segunda-feira (13), ele foi eleito o Jogador da Semana da Conferência Oeste, conforme anunciou a NBA.

No crepúsculo de sua brilhante carreira, LeBron foi homenageado pela 70ª vez como Jogador da Semana, um prêmio que reconhece os atletas que mais se destacaram durante a semana anterior da temporada regular.

O mesmo reconhecimento foi concedido, na Conferência Leste, ao ala Brandon Ingram, do Toronto Raptors, que é treze anos mais jovem que 'King James'.

Durante esse período, James e os Lakers tiveram um retrospecto de 3 vitórias e 1 derrota, apesar de atuarem desfalcados de dois jogadores fundamentais: o astro esloveno Luka Doncic, principal cestinha da NBA (33,5 pontos por jogo), e o armador americano Austin Reaves.

Na ausência deles, LeBron obteve médias excelentes, registrando 24 pontos, 9,7 assistências e 6 rebotes por jogo.

Confirmando sua excepcional longevidade, ele acaba de completar sua 23ª temporada regular na NBA e está prestes a iniciar sua 19ª campanha de pós-temporada (playoffs).

Quatro vezes campeão da NBA (2012 e 2013 pelo Miami Heat, 2016 pelo Cleveland Cavaliers e 2020 pelos Lakers), LeBron James é o maior cestinha de todos os tempos da liga, com um total de 43.440 pontos na temporada regular e 8.289 nos playoffs.

Ele também foi eleito o Jogador Mais Valioso (MVP) da liga nos anos de 2009, 2010, 2012 e 2013.