AO VIVO: Liverpool x PSG pela Champions League; acompanhe

Liverpool x PSG: acompanhe em tempo real. PAUL ELLIS / AFP

O Liverpool entra em campo nesta terça-feira (14), às 16h, para enfrentar o PSG pela partida de volta das quartas de final da Champions League. O jogo ocorre no Estádio de Anfield, em Liverpool.

Na ida, o clube francês venceu em casa por 2 a 0. Com isso, o PSG pode até perder por um gol de diferença que se classifica para a semifinal. Os ingleses precisam de dois gols de diferença para levar à prorrogação.

Acompanhe o jogo em tempo real abaixo.

Leia Mais Champions League: veja os resultados dos jogos de ida das quartas de final

Acompanhe Liverpool x PSG em tempo real