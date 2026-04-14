AO VIVO: Liverpool x PSG pela Champions League; acompanhe

O Liverpool entra em campo nesta terça-feira (14), às 16h, para enfrentar o PSG pela partida de volta das quartas de final da Champions League. O jogo ocorre no Estádio de Anfield, em Liverpool.
Na ida, o clube francês venceu em casa por 2 a 0. Com isso, o PSG pode até perder por um gol de diferença que se classifica para a semifinal. Os ingleses precisam de dois gols de diferença para levar à prorrogação.
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