O lateral-esquerdo escocês Andy Robertson deixará o Liverpool no final da temporada, após uma passagem história de nove anos em Anfield, anunciou o clube inglês nesta quinta-feira (9).

Robertson, de 32 anos, tem 373 jogos com a camisa dos 'Reds', tendo como principais conquistas dois títulos do Campeonato Inglês (2020 e 2025) e uma Liga dos Campeões da Europa (2019).

Nesta temporada, o experiente lateral perdeu espaço no time titular com a chegada do jovem húngaro Milos Kerkez, de 22 anos.

Robertson é o segundo jogador de destaque do Liverpool que teve sua saída do clube anunciada, depois de o astro egípcio Mohamed Salah confirmar que não continuará em Anfield na próxima temporada.

O Liverpool ocupa atualmente a quinta colocação no Campeonato Inglês, longe da briga pelo título, mas ainda segue vivo na Champions, apesar da derrota por 2 a 0 no jogo de ida das quartas de final para o Paris Saint-Germain, na quarta-feira, na capital francesa.