Ancelotti brinca e 'recruta' Modric pra a seleção: 'Você não tem um avô brasileiro?'

O fim do jogo entre Brasil e Croácia, partida que marcou a redenção do time nacional com a vitória de 3 a 1 sobre o rival europeu, mostrou um lado bem humorado do treinador Carlo Ancelotti. Feliz pelo resultado, o italiano externou a sua admiração pelo meia Modric.

Em meio a um abraço fraternal, o experiente técnico brincou com o camisa dez croata com uma declaração ao pé do ouvido. "Você não tem um avô brasileiro?", afirmou o comandante.

Os dois trabalharam juntos no Real Madrid, e o atual técnico da seleção brasileira nunca escondeu a sua admiração pelo meio-campista que agora defende o Milan da Itália.

Aos 40 anos, o jogador continua atuando em alto nível e vai ser um dos pilares da Croácia na Copa do Mundo de 2026 que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.