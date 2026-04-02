Alpine rebate acusações de sabotagem a Colapinto e garante igualdade com Gasly

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Colapinto é centro de polêmica. FRANCK ROBICHON / POOL / AFP

A Alpine se posicionou oficialmente após a repercussão envolvendo Franco Colapinto e negou qualquer tipo de favorecimento interno a Pierre Gasly. Em carta aberta, a equipe classificou como "completamente infundadas" as acusações de que estaria prejudicando o piloto argentino nas primeiras etapas da temporada.

O tema ganhou força após o GP do Japão, quando parte dos torcedores passou a questionar o desempenho de Colapinto e levantou suspeitas sobre um possível tratamento desigual dentro da equipe. Diante disso, a escuderia decidiu detalhar o funcionamento interno e reforçar que não há diferença de condições entre os dois carros.

"Franco é nosso piloto e a equipe depositou sua confiança nele, assim como ele fez com a equipe. Isso demonstra o compromisso que temos com seu lugar no time, em igualdade de condições ao lado de Pierre", destacou a Alpine.

A equipe foi enfática ao tratar das acusações. "Qualquer questionamento sobre sabotagem ou sobre não fornecer a Franco o mesmo carro é completamente infundado", afirmou, reforçando que ambos os pilotos utilizam o mesmo pacote técnico ao longo da temporada.

No comunicado, a Alpine também explicou que eventuais diferenças pontuais podem ocorrer por questões operacionais, principalmente no desenvolvimento de novas peças. "Em algumas situações, devido à necessidade de acelerar o desenvolvimento, conseguimos levar apenas algumas atualizações para determinados eventos. No entanto, essa nunca é a abordagem desejada", pontuou.

Segundo a equipe, a meta é clara: disponibilizar qualquer melhoria de desempenho simultaneamente para os dois carros. "Se a peça for uma evolução, queremos que esteja disponível imediatamente para ambos", acrescentou.

Além de rebater as acusações, a Alpine aproveitou o posicionamento para condenar episódios recentes envolvendo pilotos da Fórmula 1. A equipe citou os incidentes com Colapinto e também com Esteban Ocon, ressaltando que o ambiente de ataques não condiz com o esporte.

"O abuso de qualquer tipo contra qualquer piloto é inaceitável. Em um esporte altamente competitivo, haverá discordâncias, mas incentivamos que isso aconteça de maneira respeitosa", diz outro trecho da nota.

Internamente, a escuderia também buscou reforçar o ambiente de trabalho. A Alpine destacou a relação entre os pilotos e a integração com a equipe de engenharia, negando qualquer tipo de disputa desleal dentro da garagem.