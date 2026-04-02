Esportes

Polêmica no paddock

Alpine rebate acusações de sabotagem a Colapinto e garante igualdade com Gasly

Equipe afirma que ambos os pilotos têm acesso ao mesmo pacote técnico e nega distinção no desenvolvimento dos carros.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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