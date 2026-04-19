Algoz de João Fonseca, Ben Shelton supera italiano e conquista o Masters 500 de Munique

Muitos brasileiros gostariam de ter acordado na manhã deste domingo para acompanhar João Fonseca na decisão do Masters 500 de Munique. Mas o representante verde e amarelo acabou eliminado por Ben Shelton nas quartas de final. O algoz norte-americano avançou até a decisão e, desta vez, ergueu o troféu com vitória diante do italiano Flávio Cobolli por 6/2 e 7/5 - havia perdido na final de 2025 para Alexander Zverev.

João Fonseca fez um jogo duro diante de Shelton, 6º do mundo, na sexta-feira, levando a decisão para o terceiro set. Atuando em grande estilo diante dos tenistas do Top 10, o brasileiro ainda vem sucumbindo nos momentos decisivos, mesmo encarando-os de igual para igual - foi assim com Jannik Sinner, que lidera o ranking, por exemplo, recentemente.

Neste domingo, Shelton entrou como favorito diante do surpreendente Cobolli, que despachou o atual campeão e principal favorito em Munique, o alemão Alexander Zverev, por duplo 6 a 3. Mas, ciente que o rival estava embalado.

Dono de vasto repertório e saque preciso, o norte-americano dominou completamente a primeira parcial, quebrando duas vezes e fechando com imponentes 6 a 2 após abrir logo 4 a 0 - teve de salvar seis break points quando sacou no segundo game.

O equilíbrio deu o tom no set seguinte, com os tenistas servindo com maestria - Cobolli fez três games com saques perfeitos e sem perder pontos - e levando a igualdade até 5 a 5 sem nenhum break point. No 11º game, Shelton teve a tão buscada chance de quebra e não desperdiçou. Depois, bastou sacar para celebrar o segundo título no ano após ganhar o Dallas Open.

RYBAKINA CAMPEÃ

Também na Alemanha, mas no WTA 500 de Stuttgart, a número 2 do mundo, Elena Rybakina, do Casaquistão, se sagrou campeã ao não dar chances à checa Karolina Muchova na decisão, ganhando por 7/5 e 6/1.