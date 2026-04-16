Alexander Manninger, ex-goleiro do Arsenal, morre em acidente de trânsito aos 48 anos

O ex-goleiro austríaco Alexander Manninger, que atuou pelo Arsenal e por outras equipes de destaque, morreu nesta quinta-feira (16) em um acidente de trânsito, conforme informou um de seus ex-clubes, o FC Salzburg.

Manninger, de 48 anos, que também defendeu a seleção austríaca, a Juventus e o Liverpool, entre outros, faleceu quando um trem atingiu seu carro no momento em que ele cruzava a linha férrea na região de Salzburg, segundo a agência de notícias austríaca APA.

"Lamentamos a perda de nosso ex-goleiro Alexander Manninger, que perdeu tragicamente a vida em um acidente de trânsito", publicou o FC Salzburg em sua página no Facebook.

"Nossos pensamentos estão com sua família e amigos. Descanse em paz, Alexander", acrescentou o clube.

A Federação Austríaca de Futebol e o Arsenal também expressaram suas condolências.

"O mundo do futebol perdeu uma pessoa muito especial", observou a Federação Austríaca de Futebol no X.

"Todos no Arsenal estão chocados e profundamente entristecidos pelo trágico falecimento de nosso ex-goleiro, Alex Manninger", publicou o clube inglês no X.

As circunstâncias do acidente, no qual nenhuma outra pessoa ficou ferida, permanecem sob investigação, segundo a polícia.