Alcaraz, Lamine Yamal e Sabalenka recebem Prêmio Laureus 2026

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, que encerrou o ano de 2025 como o número 1 do mundo, foi um dos homenageados nesta segunda-feira (20) na cerimônia do Prêmio Laureus do Esporte Mundial, ao lado do jovem craque Lamine Yamal e da tenista Aryna Sabalenka.

Alcaraz levou para casa o prêmio de Melhor Atleta Masculino após uma temporada na qual conquistou Roland Garros e o Aberto da Austrália, terminando no topo do ranking da ATP.

"Ícones do mais alto calibre já ganharam este prêmio, gravaram seus nomes na lista exclusiva de vencedores e ver meu nome ao lado deles significa muito", afirmou Alcaraz.

O espanhol, atualmente número 2 do mundo, já havia conquistado anteriormente o prêmio Laureus de Revelação do Ano em 2023.

O prêmio de Melhor Atleta Feminina foi para a também tenista Aryna Sabalenka, que mais uma vez encerrou 2025 como a número 1 do mundo, pelo segundo ano consecutivo.

A bielorrussa, que está confirmada para competir no Masters 1000 de Madri, chegou a três finais de Grand Slam, se sagrando campeã do Aberto da Austrália.

- Lamine Yamal premiado novamente -

O jovem atacante do Barcelona, Lamine Yamal, que conquistou o prêmio de Atleta Revelação do Ano em 2025, recebeu mais uma honraria, desta vez em uma categoria recém-criada.

O camisa 10 do Barça levou para casa o prêmio de Melhor Atleta Jovem do Ano, após uma temporada na qual desempenhou um papel decisivo ao ajudar sua equipe a conquistar os títulos da LaLiga de 2025, da Supercopa da Espanha e da Copa do Rei.

"É motivo de orgulho que a academia [Laureus] tenha me reconhecido com um prêmio, e que eu seja a primeira pessoa a conquistá-lo", disse Lamine durante coletiva de imprensa, após triunfar na nova categoria.

O atacante do Barça torna-se, assim, o único jogador de futebol, ao lado de Lionel Messi, a conquistar dois prêmios Laureus.

Outra estrela do futebol, o ex-jogador Toni Kroos, recebeu o Prêmio Laureus de Inspiração Esportiva.

Nesta segunda-feira, o piloto britânico de Fórmula 1, Lando Norris, sucedeu a Lamine conquistando o título de Atleta Revelação do Ano. Norris se sagrou campeão mundial de Fórmula 1 no ano passado.

- PSG e Gabrielzinho são premiados -

O Prêmio Laureus de Melhor Equipe foi para o Paris Saint-Germain, por sua temporada espetacular, na qual conquistou seis títulos, incluindo a Liga dos Campeões e a Supercopa da Uefa.

O PSG dominou todas as competições nacionais antes de golear a Inter de Milão por 5 a 0 na final da Champions, erguendo a primeira 'Orelhuda' de sua história.

O nadador brasileiro Gabriel Araújo conquistou o prêmio de Melhor Atleta Paralímpico, após uma temporada de 2025 na qual faturou três medalhas de ouro no Mundial de Natação Adaptada.

"Eu gostaria de agradecer a Deus e à minha família por tudo o que estamos construindo. Estar aqui é um sonho para mim. Obrigado ao meu treinador por todo o apoio. Espero que este prêmio seja o primeiro de muitos e que continuemos fazendo história", disse Gabrielzinho ao receber a premiação.

Outros homenageados na cerimônia realizada em Madri incluíram a snowboarder americana Chloe Kim, na categoria de Melhor Atleta de Esportes de Ação, e o golfista Rory McIlroy, na categoria de Melhor Retorno.

O Prêmio pelo Conjunto da Obra foi concedido à lenda da ginástica romena Nadia Comaneci, enquanto a fundação chilena Fútbol Más foi agraciada com o Prêmio Esporte para o Bem (Sport for Good), por seu trabalho na promoção do esporte como ferramenta de transformação social.