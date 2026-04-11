Alcaraz e Sinner vencem e avançam à final dos Masters 1000 de Monte Carlo

O mundo do tênis vai ferver neste domingo. O Masters 1000 de Monte Carlo vai colocar frente a frente os números 1 e 2 do ranking da ATP. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, os dois maiores nomes do tênis masculino da atualidade, se reencontram mais uma vez e brigam pelo topo do mundo após vencerem seus compromissos nas semifinais. A bola sobe às 10 horas (horário de Brasília).

Número 1 do mundo, o espanhol de 22 anos garantiu, neste sábado, sua vaga na decisão ao vencer o monegasco Valentin Vacherot por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h24 de partida. Mais cedo, o italiano carimbou sua vaga na final ao eliminar o alemão Alexander Zverev também por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1h21 de jogo.

Alcaraz tem muito o que perder neste domingo. Não apenas a partida em si, mas o espanhol entra em quadra para defender, além do topo do ranking, o título da competição. Em caso de vitória de Sinner, que não esteve em Monte Carlo da última vez, o italiano passa à frente na lista da ATP.

Equilíbrio é a palavra que define a decisão. Afinal, tanto Alcaraz como Sinner passaram igualmente 66 semanas no topo do ranking. O retrospecto está favorável ao espanhol (10 a 6), porém, a partida mais recente foi vencida pelo italiano - na decisão do ATP Finals.

Levando em consideração o saibro, ponto positivo para Alcaraz. O espanhol leva a melhor sobre o rival por 3 a 1, incluindo a última final de Roland Garros, que teve nada menos que cinco horas de duração.