Alcaraz e Sinner confirmam favoritismo e estreiam com vitória no ATP de Monte Carlo

Os dois tenistas mais bem colocados no ranking da ATP confirmaram seu favoritismo nesta terça-feira no Masters de Monte Carlo. Líder da lista, Carlos Alcaraz derrotou o argentino Sebastian Baez em sets diretos em 70 minutos de confronto. Seguindo a mesma linha, o número 2 Jannik Sinner superou o francês Ugo Humbert também por 2 sets a 0 em pouco mais de uma hora de duelo.

Na cola do espanhol, o tenista italiano chegou a sua 20ª vitória na temporada. De olho na retomada do ranking, Sinner impôs duas quebras de serviço ao adversário e fechou a primeira parcial em 6/3.

Na volta à quadra, a sua superioridade foi retratada no placar. Com 91% de pontos ganhos no primeiro serviço, ele aplicou um "pneu" em Ugo Humbert (34º) e definiu o triunfo com um 6/0.

Quem também entrou determinado a definir logo a partida foi Carlos Alcaraz. Após a derrota prematura em Miami, ele despachou o rival argentino com parciais de 6/1 e 6/3.

Na partida, o espanhol teve um início eletrizante e logo abriu 4 a 0 sobre o atual 65º do mundo. Baez não conseguiu reagir diante do forte saque de Alcaraz e o primeiro set terminou com um 6/1 para o líder do ranking.