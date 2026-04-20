Alcaraz deixa participação em Roland Garros sob dúvida: 'O próximo exame será crucial'

Carlos Alcaraz teve de abandonar o Torneio de Barcelona na segunda rodada e perderá a disputa do Masters 1000 de Madrid por causa de lesão no pulso direito. Por consequência, acabou ultrapassado por Jannik Sinner no topo do ranking e, incomodado, ainda deixa a participação na defesa do título de Roland Garros sob dúvidas.

O tenista espanhol está com uma tala de proteção no punho que o impede de treinar por causa das limitações de movimentos. Ele sabe que precisa descansar sob risco de agravar o problema.

Afastado totalmente das quadras, o número 2 do mundo esteve presente no Prêmio Laurens, em Madri, e garantiu que está motivado em retornar ao circuito em Roland Garros. Apesar disso, não crava sua presença no segundo Grand Slam da temporada e explica que novos exames serão decisivos.

Questionado sobre Roland Garros, Alcaraz mostrou certa preocupação. "Bem, veremos. No final, o próximo teste vai ser, digamos assim, crucial", afirmou, à RTVE, da Espanha, sobre exames médicos a serem realizados durante a semana. "Estamos tentando fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que este teste corra bem."