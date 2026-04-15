Alcaraz abandona em Barcelona com dores no punho e vê Sinner abrir vantagem no topo do ranking

Carlos Alcaraz falhou em sua primeira missão de reduzir a distância para Jannik Sinner na briga pelo topo do ranking. Por causa de dores do punho, o espanhol passou por exames que detectaram uma lesão e o obrigaram a abandonar o Masters 500 de Barcelona nesta quarta-feira. Ao invés de tentar somar pontos preciosos, perderá os 280 garantidos com o vice de 2025.

"Após ver o resultado dos exames de hoje, notamos que é uma lesão mais grave do que esperávamos e a verdade é que tenho que ouvir meu corpo", afirmou o espanhol em coletiva. "Escutar o que é para o meu melhor e não me prejudique no futuro. Por isso, tive de abandonar este torneio que para mim é e sempre foi um torneio excepcional, maravilhoso, superespecial. Nunca gosto de abandonar um torneio, ainda mais um especial como esse", lamentou o tenista.

Alcaraz vinha em sequência absurda na temporada, com muitas conquistas até cair na final de Monte Carlo, diante de Sinner, domingo, justamente quando perdeu a liderança do ranking, ultrapassado pelo rival.

Caso vencesse em Barcelona, Alcaraz ficaria somente 110 pontos atrás do italiano pelo fato de o oponente optar por semana de descanso. Não defendeu os 280 do título e ficará ainda mais distante do concorrente, após abandonar após somente uma vitória, diante do qualifier Otto Virtanen por 6/4 e 6/2 na terça-feira. Seu próximo compromisso seria diante do checo Tomas Machac.

Agora, Alcaraz corre contra o tempo para se recuperar para a disputa do Masters 1000 de Madri, torneio que antecede Roland Garros e onde terá oportunidade, caso jogue, de voltar ao topo do ranking. A competição começa no dia 20 de abril. Na temporada passada, o espanhol não disputou o torneio por causa de lesão na perna direita e, portanto, não tem pontos a defender.