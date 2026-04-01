Álbum da Copa do Mundo 2026 ganha data de lançamento, terá 980 figurinhas e pacotinhos a R$ 7

A Panini anunciou nesta quarta-feira oficialmente os detalhes do álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2026. O livro ilustrado irá ser lançado no dia 1º de maio e terá ao todo 980 cromos, já que este será o primeiro Mundial com 48 seleções. Em 2022, eram 670 figurinhas.

Apesar do aumento esperado do número de figurinhas, o preço foi "congelado" pela Panini, que manteve os pacotinhos a R$ 7, contendo 7 cromos cada, preço praticado nos últimos anos. Na última Copa, os pacotes custavam R$ 4 e vinham com 5 cromos.

O álbum custará R$ 24,90, com edições de capa dura que chegam até a R$ 79,90 e uma edição especial contendo um box com 40 pacotinhos a R$ 359,90. A Panini disponibiliza pré-venda em seu site oficial de todas as versões do livro ilustrado e cromos.

VEJA ABAIXO OS DETALHES:

Data de lançamento do álbum: 01/05/2026

Coleção completa: 980 cromos, sendo 68 especiais, contemplando todas as 48 seleções que participarão do torneio de 2026

Preço envelope: R$7,00 com 7 cromos (mantendo R$1 p/ figurinha praticado nos últimos anos)

Álbum brochura: R$24,90

Álbum Capa Dura: R$74,90

Álbum Capa Dura Prateado/Dourado: R$79,90

Box Luva Premium Taça: R$359,90 (Exclusivo Site Panini)

Especificações técnicas:

Álbum brochura formato fechado: 232 x 270 mm, 112 páginas + capa / Miolo e capa: 4 cores

Álbum capa dura formato fechado: 232 x 27 mm, 112 páginas + capa / Miolo e capa: 4 cores ou versão com acabamento metalizado

980 cromos formato 49 x 65 mm (912 em couché, 68 especiais em papel metalizado)