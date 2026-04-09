"A Copa agora é estar vivo": Luis Roberto fala pela primeira vez sobre condição clínica; veja vídeo

O narrador Luis Roberto falou publicamente pela primeira vez sobre o diagnóstico de uma neoplasia na região cervical que o tira da próxima Copa do Mundo. Em um vídeo publicado em suas redes sociais nesta quarta-feira (8), o principal nome da TV Globo nas transmissões esportivas agradeceu o apoio recebido nos últimos dias e demonstrou confiança na recuperação. Veja o vídeo acima.

“É uma avalanche de amor”, afirmou, ao destacar o carinho de colegas, amigos e do público. Aos 64 anos, ele revelou que a doença foi identificada no momento certo e reforçou o otimismo em relação ao tratamento. “Tem cura, tem tratamento, eu vou à luta”, disse.

Leia Mais O que é neoplasia, doença que tirou o narrador Luis Roberto da Copa do Mundo

O narrador lamentou ficar de fora do Mundial, mas destacou: "a Copa agora é estar vivo". Luis Roberto também ressaltou que está sendo acompanhado por uma equipe médica em São Paulo e que, apesar do momento difícil, pretende retornar à rotina o mais breve possível.

O que aconteceu com Luis Roberto

O narrador ficará fora das transmissões da Copa do Mundo para se dedicar integralmente ao tratamento. Principal voz da emissora, ele era o mais cotado para narrar os jogos da Seleção Brasileira, além de partidas de grande relevância, como a abertura e a final do torneio.

A neoplasia cervical, condição diagnosticada em Luis Roberto, pode ser benigna ou maligna e envolve tumores na região da cabeça e do pescoço, como língua, cavidade oral e laringe. Segundo a oncologista Camila Tombini dos Santos, fatores como consumo de álcool, cigarro e infecções virais, como o HPV, podem estar associados ao desenvolvimento da doença.

O diagnóstico ocorreu durante exames de rotina, com a utilização de métodos de imagem como tomografia e ressonância magnética. Ainda não foi detalhado o estágio da doença, informação essencial para a definição do tratamento mais adequado. Nos próximos passos, a conduta médica dependerá do estadiamento do tumor. Entre as possibilidades estão cirurgia, radioterapia, quimioterapia e imunoterapia, podendo ser utilizadas de forma isolada ou combinada, conforme as características do caso.

Com uma trajetória iniciada no rádio em São Paulo, Luis Roberto chegou à TV Globo em 1998 e participou da cobertura de diversas Copas do Mundo até 2022. Agora, como ele próprio destacou, o foco está fora dos microfones: “A Copa agora é estar vivo, é poder seguir a vida ao lado das pessoas que não soltaram a minha mão”.