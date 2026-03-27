Zverev vence Cerúndolo e avança às semifinais do Masters 1000 de Miami

O tenista alemão Alexander Zverev venceu o argentino Francisco Cerúndolo nesta quinta-feira (26) nas quartas de final do Masters 1000 de Miami e avançou às semifinais do torneio.
Zverev, número 4 do ranking da ATP, derrotou o 19º colocado por 6/1 e 6/2 em apenas 65 minutos de jogo, na última partida das quartas de final da chave masculina.
O alemão, que nunca conquistou este torneio, vai enfrentar nas semifinais na sexta-feira o grande favorito, o italiano Jannik Sinner.
A outra semifinal colocará frente a frente o francês Arthur Fils e o tcheco Jiri Lehecka.
Cerúndolo, o tenista latino-americano mais bem ranqueado, havia avançado até este ponto transbordando de confiança em seu torneio favorito, onde alcançou as quartas de final em quatro das últimas cinco edições, sempre impulsionado pelo apoio entusiasmado da numerosa torcida argentina.
Sua vitória na terceira rodada sobre o russo Daniil Medvedev o encheu de otimismo na busca por uma vaga nas semifinais de Miami pela segunda vez, repetindo seu desempenho de 2022.
Nesta quinta-feira, no entanto, ele se deparou com um Zverev que vem sendo seu algoz, somando quatro vitórias consecutivas, incluindo o confronto entre ambos nas oitavas de final do Aberto da Austrália, em janeiro passado.
O alemão, que atualmente exibe o tênis mais agressivo de sua carreira, quebrou o saque de Cerúndolo logo nas duas primeiras oportunidades que teve. A partir daí, não permitiu que seu adversário encontrasse o ritmo de jogo, nem cedeu um único break point.
Zverev, que já garantiu o posto de número 3 do ranking da ATP, superando Novak Djokovic, alcançou as semifinais em cinco dos últimos seis torneios Masters 1000 que disputou.
