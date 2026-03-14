Zubeldía critica gramados sintéticos no Brasil: É cruel, toda vez tenho lesionados

Técnico do Fluminense, Luis Zubeldía criticou o uso de gramados sintéticos no futebol brasileiro e apontou o impacto físico nos jogadores. Em entrevista ao jornal argentino Olé, o treinador afirmou que o tipo de piso tem provocado lesões frequentes em seus atletas.

"Estatisticamente é cruel: toda vez tenho jogadores lesionados", afirmou. Segundo ele, além das contusões imediatas, os atletas também passam a conviver com dores recorrentes ao longo da temporada.

"Os jogadores começam a ter dores de costas, cintura e joelho", disse o treinador, ao comentar os efeitos do piso artificial após partidas disputadas nesse tipo de gramado.

Zubeldía também citou exemplos de estádios no Brasil que utilizam o sistema. De acordo com ele, o campo do Botafogo tem um sintético "um pouco mais alto, parecido com o natural", enquanto o do Palmeiras é "como um tapete", atualmente em processo de troca.

Para o treinador argentino, a escolha pelo gramado artificial costuma estar ligada a questões estruturais e financeiras. "São decisões econômicas: fazem para aproveitar os estádios para shows ou por falta de sol por causa do tamanho dos tetos", afirmou.