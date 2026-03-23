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Zidane está acertado para assumir a seleção francesa após a Copa, diz imprensa europeia

Segundo a imprensa francesa, Zidane já possui um acordo verbal com a federação e é favorito para substituir Deschamps.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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