Zidane está acertado para assumir a seleção francesa após a Copa, diz imprensa europeia

Último trabalho de Zidane foi no Real Madrid. GABRIEL BOUYS / AFP

O treinador Didier Deschamps já oficializou que deixa o comando da seleção da França após a Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. E seu substituto parece cada dia mais claro: Zinedine Zidane, que segundo a imprensa local já teria dado o aval e estaria acertado para assumir o cargo.

"Zinedine Zidane aceitou ser o novo treinador dos Bleus. Existe um acordo verbal entre ele e a Federação Francesa de Futebol (FFF)", publicou o Le Parisien. O jornal destaca que Philippe Diallo, presidente da entidade, acabou deixando escapar as conversas adiantadas com o Bola de Ouro de 1998 no domingo à noite, mesmo sem citar seu nome.

O jornal L'Équipe publicou nesta segunda-feira fala de Deschamps elogiando muito o ex-jogador e seu companheiro na conquista do Mundial de 1998 ao brilhar em final diante da Seleção Brasileira, com dois gols. "Zinedine Zidane é o próximo técnico da França? É um candidato muito bom", afirmou o atual comandante.

O L'Équipe ainda trouxe a informação de que pessoas próximas de Deschamps dão a contratação de Zidane para sua vaga como "99% certo." Um pequeno desacordo seria sobre patrocinadores, já que a seleção francesa usa uniforme da Nike e Zidane tem acordo com a Adidas.